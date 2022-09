Energieffektivisering och migrationspolitik i fokus när Bolund utfrågades

Bolund och Miljöpartiet vill bilda regering tillsammans med S, V och C.

I SVT:s sista partiledarutfrågning var det dags för Miljöpartiets Per Bolund att sätta sig i stolen. På agendan stod energipolitik, integration och klimatet. Under utfrågningen meddelade även MP-ledaren att han vill sitta i en regering med S, V och C.

– Vi kan samarbeta med V och nu har vi bevisat att vi även kan samarbeta med C. Detta är ungefär den konstellation som finns i Finland. Om man kan detta i där så kan vi det här också, säger Per Bolund.