Experten: ”Kriminella kommer hitta nya metoder”

Jonas Lejon är IT-säkerhetsexpert och har i flera år jobbat med frågor om kryptering och säkerhet. I över tio år jobbade han på Försvarets radioanstalt, FRA och Försvarsmakten.

– Krypterade tjänster och krypterad kommunikation är en vardag i vårt samhälle och tittar man på statistiken just nu är ungefär 90-99 procent av all kommunikation krypterad. Jag ser det som en naturlig utveckling att även kriminella och andra börjar använda krypterade chattar och krypterade tjänster helt enkelt. Sedan är det en avvägning man får göra då med integritet, mot att slå till mot en brottslig infrastruktur, säger Jonas Lejon, IT-säkerhetsexpert.

”Nya metoder”

Även om den krypterade mobiltjänsten Encrochat hackades och försvann från marknaden finns det många alternativ för kriminella.

– De kriminella kommer att hitta nya metoder att dölja sin kommunikation, kryptera och försöka försvåra för rättsväsendet att ta del av deras kommunikation. Så de kommer att titta vidare och det finns hundratals olika tjänster som erbjuder exakt samma sak som Encrochat, säger Jonas Lejon.

Är kriminella en målgrupp för krypterade tjänster?

– Både ja och nej. På ett sätt så har de ett rätt unikt behov av krypteringstjänster, att de kanske snabbt vill radera stora mängder information och de vill göra det svårt att spåra. Men många av de här tjänsterna kan man se hos företag och privatpersoner också. Så de kriminella behoven samspelar rätt mycket med vanliga organisationers behov också, säger Jonas Lejon.

”Inget system ohackbart”

Och de olika polismyndigheternas arbete med hacka de krypterade tjänsterna följs noga av branschen.

– Man följer ju det här så klart och ser vilka metoder polisen använder för att hacka och ta sig in telefoner och system. Mycket av det handlar ju om att skydda sina IT-system och produkter. För det som polisen gör för att hacka sig in kan ju också andra använda för att hacka sig in, säger Jonas Lejon.

Kan polis och myndigheter knäcka de här krypterade tjänsterna?

– Ja, inget system är ohackbart, det är egentligen en fråga om tid och resurser att lägga ner för att ta sig in i olika typer av krypterade chattar eller mobiltelefoner som Encrochat, säger Jonas Lejon.