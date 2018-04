Expo: ”Nordiska motståndsrörelsen ser Tredje Riket och Adolf Hitler som ett föredöme”

Vilka är Nordiska motståndsrörelsen (NMR)?

– NMR är en nazistisk grupp som funnits sedan 1997. I den svenska rasideologiska miljön är NMR, sen några år tillbaka, den största gruppen. De har en dominerande ställning och knyter dels till sig personer som tidigare funnits i andra organisationer och dels nya personer som kommer in i vitmakt-miljön nu.

Ser ni några risker med NMR?

– NMR är en organisation som radikaliserar främlingsfientligheten och rasismen i Sverige. NMR gör den mer rasnationalistisk, revolutionär, positivt inställd till nazismen och starkt antisemitisk. En annan risk är självcensur, att människor är oroliga och inte vågar vara öppna med sin identitet, läggning, bakgrund eller politiska åsikter. De utgör också ett hot mot människor som kommer i deras väg. Även om man inte ska vara alarmistisk kring deras våld, så ska man inte vara naiv kring en sån här organisation. De här är inga man kan möta på gatorna och ha en diskussion med, utan det är en organisation som har väldigt nära till våld.

Varför demonstrerar NMR på just 1 maj, Arbetarrörelsens dag?

– Det är inget nytt, det är något den här typen av rörelser har gjort under en längre tid. Även under 30- och 40-talet var de här typen av grupper intresserade av arbetarrörelsen dag. Men det är först sedan 2016 som NMR har valt att gå demonstrationståg just 1 maj, men traditionen har funnits länge i den politiska miljö NMR tillhör.

Skiljer sig NMR från andra grupper i den rasideologiska miljön?

– En sak som utmärker NMR är att de är så starkt antisemitiska. Andra grupperingar inom den rasideologiska miljön är inte lika öppet antisemitiska som NMR. Många försöker att inte vara så vulgära i sin propaganda, de firar inte Hitlers födelsedag och sätter inte upp klistermärken med Hitler. Många försöker lösgöra sig från nazismen, medan NMR med stolthet ser Tredje Riket, Adolf Hitler och nazi-Tyskland som ett föredöme. De ser det som ett mönster vilket de vill bygga samhället efter i Sverige också.

Varför är aktiviteten från NMR så hög just runt Ludvika?

– Ludvika har blivit Nordiska Motståndsrörelsens centrum. Flera av de ledande personerna är bosatta där. NMR har också en idé om att deras anhängare ska flytta dit. Det är en uttalad strategi och något vi har sett i Tyskland, bland annat i de östra delarna, men också i delar av USA. Syftet är att man ska flytta till en plats och sätta sin prägel på den. Det är ju ett sätt att försöka bygga någon slags stat i staten.

Har de satt sin prägel på Ludvika?

– Delvis. Man kan ju se att NMR är en organisation som gör avtryck. De agerar som en högerextrem sedlighetspolis, som till exempel river ner Pride-flaggor, skrämmer människor och har olika kampanjer mot organisationer och personer, säger Jonathan Leman, researcher på Expo.