Facebook-predikantens budskap till muslimer på studentflak: Allahs vrede över dig

Anas Khalifa, som är född i Egypten, är en Göteborgspredikant som är mycket aktiv på sociala medier, och genom sina konton på Facebook, Snapchat, Instagram, Youtube och Twitter ger rådgivning på svenska till muslimer.

2006 uppmärksammades Khalifa i SVT:s Uppdrag Granskning i programmet ”Så motarbetas integrationen i Sverige”, där han menade att det var strikt förbjudet för trogna muslimer att ha kristna vänner.

– Det är förbjudet att ha kuffar eller kristna eller judar eller andra som nära vänner, sade Anas Khalifa under en annan föreläsning, enligt Sydsvenskan.

”Till alla muslimer som tar studenten”

I en Facebookvideo med titeln ”Till alla muslimer som tar studenten” som han spritt de senaste dagarna, och som hittills setts av över 30.000, beskriver han fallgroparna för de som är troende, men också vill delta under stundentfirandet.

”Jag vet att du älskar Allah, jag vet att du vill följa Allah, men problemet är att du som ung kille i dag, som ung tjej som ska ta studenten, vet också att den kommer falla på den heligaste av alla månader. Du vill festa, du vill dricka, du vill förtjäna ramadan. Men vet att en sådan sak kan leda till Allahs vrede över dig”, säger han i videon.

Positiva och negativa reaktioner

I kommentarsfältet till videon möts Khalifa av många uppmuntrande tillrop.

“Må Gud belöna dig för att du varnar och vill hjälpa dagens ungdomar”, skriver en användare. ”Fantastiska råd till muslimer. Keep up the good work”, skriver en annan.

Vissa användare är också kritiska. Flera röster pekar på att Khalifa skuldbelägger unga muslimer som vill fira sin student.

”Vissa personer ger sig rätt att tala i islams namn”

Expressen har talat med Haider Ibrahim, som leder Islamiska shiasamfunden i Sverige och sitter samtidigt i Järfällas kommunfullmäktige för Moderaterna. Han ställer sig kritisk inför Khalifas uttalande.

– Det här är tragiskt. Problemet är att vissa personer ger sig rätt att tala i islams namn. Det är ett fundamentalt bekymmer vissa muslimer har. En person ger sig själv rätten att utfärda fatwa, att själv tolka sig fram till att vi inte får fira studenten. Sådant här får folk att tänka att muslimer inte vill delta, vill inte fira jul, vill inte fira studenten. Jag blir bara ledsen, säger han till Expressen.