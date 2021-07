Facket: ”Riskerna har blivit större”

Två kriminalvårdare togs under onsdagen som gisslan av intagna på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. Att personal tas som gisslan är ovanligt, men att beläggningen på många håll i landet varit över hundra procent har bidragit till en minskad säkerhet menar Josip Jovasevic.

– Det innebär att vi har mer personal och mer intagna på anläggningar som är avsedda för ett mindre antal, och det som vi har påtalat är att det kommer skapa större risk för hot och våld, både mellan intagna och mot personalen, säger Josip Jovasevic.

Säkerheten lidande på sommaren

Enligt uppgifter till SVT är de personer som tagits gisslan är en man och en kvinna som båda vikarierar på anstalten. Och just på sommaren tenderar säkerheten att bli lidande.

– Ja, tyvärr är det ju så. Vår personal, som kan jämföras med personalen inom vården som kämpat med corona, har under en längre tid kämpat med beläggningen. På sommaren kan vi inte behålla all ordinarie personal, de måste vila upp sig för att orka. Det är inte fel på sommarvikarierna, men kommer du in efter två veckors introduktion så kan du inte allting, säger Josip Jovasevic.

Ökat hot och våld

De senaste åren har det kommit flera rapporter om att hot och våld blir allt vanligare inom Kriminalvården, särskilt på anstalter och häkten med de högsta säkerhetsklasserna. Hällbyanstalten är en anstalt med 98 platser i säkerhetsklass 1, vilket är den högsta säkerhetsklassen.

Josip Jovasevic ser även att de kriminella som nu kommit in på många av landets anstalter även har gjort att risken för att allvarliga händelser inträffar ökat.

– Vi har ett klientel som kommer in på våra anstalter som återspeglar det som händer i samhället, som är av en annan kaliber än det var för några år sedan. Det kan man räkna ut själv, om man tänker på de personer som grips ute på gatorna, det är de som kommer till några av våra anstalter, säger Josip Jovasevic.