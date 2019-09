Fällde fuskaren: ”Ett fruktanvärt misstag”

Det är ovanligt att svenska lärosäten får misstankar om spökskrivning – och ännu ovanligare att studenter fälls. Straffet blir sedan en avstängning på några veckor eller månader.

SVT Nyheter har pratat med en av de studenter som fällts för att ha anlitat spökskrivare. Nu, några år senare, säger sig personen vara djupt ångerfull.

– Det var ett fruktansvärt misstag som jag gjorde, säger studenten och förklarar närmare:

– Det inträffade under en mycket mörk period av mitt liv när jag var under hård press, både med min utbildning och min ekonomi.

Fuskade i affärsetik

SVT:s kartläggning visar att det ofta krävs att en student begått ett misstag för att lärosätets disciplinnämnd ska kunna slå fast att personen inte själv skrivit den inlämnade texten.

Två exempel hittar vi vid Linköpings universitet – ärenden som båda resulterat i fällningar.

I det ena fallet blev läraren uppmärksammad på att studenten lagt ut en beställning på en spökskrivarsajt, med ett alias som var mycket likt hans riktiga namn.

I det andra fallet hade läraren krävt att studenten skulle skicka in en komplettering av arbetsuppgiften – som visade sig vara vidarebefordrad från den misstänkte spökskrivaren.

Ämnet för arbetsuppgiften var affärsetik. Rubriken: ”Business ethics – Corruption and its underlying effects on society”.