Trump och Ku Klux Klan i Carina Bergfeldts sommarprat

– Jag säger som prins Daniel – ”känslorna är lite all over the place” just nu, berättar en glad Carina Bergfeldt för SVT Nyheter efter presskonferensen i Berwaldhallen i Stockholm.

Hon berättar att hon tackade ja direkt när hon fick förfrågan om att göra ett sommarprat – utan att egentligen tänka efter först.

– Jag har försökt att balansera det här med ett heltidsjobb med Donald Trump som tar ganska mycket tid, att jag ramlade på en hemlig halvbror i USA och att jag ska gifta mig om nio dagar – det har varit mycket helt enkelt, säger hon.

Från Österäng till Arkansas

Bergfeldt berättar att hon kommer att ta sina lyssnare på en resa, från en småort i Sverige till Vita huset i USA.

– Jag kommer att försöka ta med mig lyssnare i handen, från Österäng där jag växte upp, till Zinc i Arkansas där Ku Klux Klan håller hus, in i ovala rummet till Donald Trump och berätta varför jag alltid söker mig till mörker.

Har det varit svårt?

– Ja, det har varit mycket svårt eftersom det handlar om en själv, det är mycket lättare när det handlar om någon annan. Svårast har varit att hitta en balans mellan alla möten jag vill berätta om och samtidigt baka in mig själv i det hela, säger hon avslutningsvis.