Farliga laddare säljs via Wish

Myndigheten köpte in de första tio sorterna som kom fram vid en sökning på e-handelssajten. Ingen höll måttet. Alla tio brast när det gäller isolationsavståndet, där sex inte hade något alls, förutom lacken på ledarna. Det innebär att om du har laddaren i exempelvis din mobiltelefon, så kan den bli strömförande om det blir ett överslag.

– Står du till exempel och håller i en jordad yta som en diskbänk eller ett element så att du är i kontakt med jord blir du en ledare, och får en elektrisk stöt. Då finns det också risk för att man fastnar, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Majoriteten klarar inte kraven

En majoritet av laddarna klarar inte heller kraven på brandbeständighet.

– När du väl får felet att isolationen slår igenom och du får en kortslutning, då får du också en överhettning av produkten. Då har du inget skydd av plasten, den kan inte innesluta den här värmen, och då har du risk för brandspridning, säger Carlson.

Ser ut av vara originaltillverkade

Laddarna ser ofta ut och är märkta med originaltillverkarnas namn. Om man råkat köpa en laddare via Wish rekommenderar myndigheten att man lämnar in den till återvinning.

– Att allihop skulle ha allvarliga fel var lite förvånande ändå, att det var så illa. För produkterna ser inte så dumma ut när man tittar på dem, säger Carlson.