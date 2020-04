Enligt Brå var det förväntat att färre svenskar skulle anmäla brott som en följd av coronapandemin. Under mars i år anmäldes totalt 120 648 brott, vilket kan jämföras med 126 016 brott samma månad i fjol, enligt preliminära siffror.

Tittar man på hela första kvartalet 2020 har antalet anmälda brott ökat med fem procent, och under januari och februari syns ingen minskning av antalet brott. Det indikerar att pandemin kan ha påverkat, enligt Brå. Men konsekvenserna av pandemin blev påtagliga först efter en dryg vecka in i mars, med regler och restriktioner om social distancering.

– Om det finns en effekt borde den rimligtvis vara tydligare i april då vi har en hel månad att titta på och man har inte lättat på restriktionerna, snarare tvärtom, säger Åsa Lennerö, biträdande enhetschef på Enheten för rättsstatistik på Brå.

Narkotikabrott var den enda övergripande kategori som inte minskat under mars, den har istället ökat svagt sedan mars förra året.

Viss misshandel ökar – annan minskar

De anmälda misshandelsbrotten mot vuxna kvinnor i parrelationer har ökat påtagligt under mars, hela 61 procent, enligt Brå, men ökningen inleddes redan innan mars månad. Samtidigt har misshandel i nära relationer genom familj och släktskap minskat under mars, med 52 procent. Enligt Brå är det därför svårt att analysera utvecklingen och dra slutsatser om vilken påverkan pandemisituationen haft.

– Det är svårt att analysera, man kan tänka sig att det finns andra effekter. Det man kan säga är att misshandel av obekant både för män och kvinnor har minskat under mars månad, vilket inte är så konstigt. Man vistas inte i allmänna miljöer och träffar obekanta lika mycket, säger Åsa Lennerö.

I Stockholm, som drabbats av coronaviruset i större utsträckning än övriga Sverige, har antalet anmälda brott minskat ännu mer än i landet som helhet under mars i år. Under januari och februari kom det in fler anmälningar om brott i Region Stockholm , men under mars minskade anmälningarna med sju procent, jämfört med mars 2019.