Färre personer läggs in för intensivvård: ”Tydligt att det går neråt”

85 nya svenska dödsfall relaterade till sjukdomen covid-19 har rapporterats in det senaste dygnet meddelar Folkhälsomyndigheten.

Men en positiv signal är att färre personer nu läggs in för intensivvård för sjukdomen.

– Det gäller antalet nya inläggningar per dag, säger Anders Wallensten.

495 nya fall och 85 nya dödsfall relaterade till covid-19 har rapporterats in i Sverige under det senaste dygnet. De senaste siffrorna presenterades när Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade sin dagliga presskonferens. Totalt har nu 2 854 personer i Sverige avlidit och 23 216 personer bekräftats smittade av viruset. Men det finns också ljusglimtar, som att färre personer i landet nu läggs in för intensivvård. ”Tydligt att det går neråt” – I IVA-vården är det tydligt att det går neråt, vilket är positivt, men det gäller alltså antalet nya inläggningar per dag. Det säger inget om belastningen eftersom de här patienterna vårdas länge, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. När det gäller den totala siffran för antalet patienter som får intensivvård är det ingen större skillnad mot tidigare. – I dag vårdas 514 patienter på IVA och det finns 1053 disponibla intensivvårdsplatser, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen. Dela på Facebook Dela på Twitter

