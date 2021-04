Färre svenska dödsfall i andra vågen

Det är tidningen The Economist som i en stor granskning undersökt antalet döda per 100 000 invånare i 39 olika europeiska länder. Det konstateras att det bara är tre länder som haft färre dödsfall under andra vågen än första, nämligen Irland, Spanien och Sverige.

Enligt tidningen har det i Sverige totalt dött 140 människor per 100 000 invånare. Bland de värsta drabbat finns länder som Storbritannien, Belgien och Italien. Tjeckien är det land som drabbats allra hårdast och landet har 270 dödsfall med covid-19 per 100 000 invånare.

Toppar listan över smittade

Samtidigt som antalet dödsfall minskat i Sverige mellan första och andra vågen så toppar flera svenska regioner listan över flest smittade. Flest fall har region Västernorrland med 654 smittade per 100 000 invånare. Artikeln nämner att dessa siffror i stor del kan bero på ett lands befogenhet att testa folk med symptom.

Förutom dödsfall och antal smittade har tidningen också rangordnat ländernas arbete med vaccinering av befolkningen. Där halkar Sverige efter och hittas först på nittonde plats på listan över antalet vuxna som fått första dosen, 26,8 procent.

Andel som fått andra dosen är än lägre med en procent på 9,1, vilket gör att Sverige i det avseendet hamnar på 24:e plats bland de 39 länder som undersökts.