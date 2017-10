Fattiga kvinnor de enda som inte ökar sin livslängd

Studien heter ”Trends in Life Expectancy by Income and the Role of Specific Causes of Death” och är publicerad i tidskriften Economica. Författare är Markus Jäntti, Karin Hederos, Lena Lindahl samt Jenny Torssander.

Studien följer utvecklingen 1970 – 2007 och utgår från 35-åringar och deras förväntade livslängd. Det handlar om människor födda 1932 – 1967. I den mån invandrare är inkluderade i studien handlar det om de som kommit till Sverige före 1968.

Studien visar att år 2007 hade en genomsnittlig 35-årig kvinna i den lägsta inkomstgruppen 45 år kvar att leva. En kvinna med högre inkomster hade en förväntad återstående livslängd på 52 år. För män var motsvarande siffror 40 respektive 49 år.