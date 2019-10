FBI pekar ut Samuel Little som USA:s värsta seriemördare – har erkänt 93 mord

”Jag släpade ut henne ur bilen och la henne på en hög med skräp”.

Avslöjandet av seriemördaren Samuel Little för tankarna till den verklighetsbaserade Netflix-serien ”Mindhunter”. Där intervjuade FBI-agenter dömda mördare för att på så sätt kunna skapa profiler av framtida seriemördare.

Det hela började för 18 månader sedan då James Holland på polismyndigheten Texas Rangers, lyckades få Samuel Little – som tidigare vägrat prata med polisen – att erkänna sitt första mord.

– Det första jag la märke till var hur slug han är, han är som ett geni med ett fotografiskt minne, säger James Holland i en intervju med CBS.

Att den horribla sanningen avslöjades är nästintill en slump. 2012 greps Samuel Little på ett boende för hemlösa i delstaten Kentucky. Efter att ha lämnats ut till Kalifornien där han var misstänkt för narkotikabrott kunde polisen knyta Samuel Little till tre mord på kvinnor i Los Angeles mellan 1987 och 1989 med hjälp av dna-bevisning. 2014 dömdes Samuel Little till livstids fängelse för tre mord. Och där kunde det ha stannat.

Spela Se Samuel Littles erkännanden här. Foto: FBI/TT

”Han gillade det”

Men James Hollands magkänsla sa att Samuel Little, som av rätten beskrivits som en sexualförbrytare, i själva verket var en betydligt farligare person. FBI hade redan tidigare fattat misstankar kring Samuel Little, som på olika sätt lyckats gäcka rättvisan i flera delstater där kvinnor försvunnit. Detta fick James Holland att bege sig till fängelset för att höra Samuel Little om ett olöst mord i Texas.

– De första minuterna gick det verkligen dåligt, han var rasande, säger James Holland till CBS.

Vad Samuel Little var rasande över? Att han framställts som en våldtäktsman.

– Jag hade inga tvivel om att Samuel Little inte var en våldtäktsman så jag sa till honom att jag visste att han var en mördare. Då stannade han upp och tittade på mig i en sekund. Han verkade inte störd av det. Man kunde se det i ögonen på honom när jag sa ordet ”mördare”, han gillade det.

700 intervjuer senare har Samuel Little erkänt 93 mord, vilket har fått FBI att klassa 79-åringen som USA:s värsta seriemördare genom tiderna. Morden ska ha begåtts i 19 delstater mellan 1970 och 2005.

Ler när han berättar om morden

Samuel Little valde ut lätta offer som prostituerade och narkomaner och räknade kallt med att polisen inte skulle anstränga sig för att lösa morden. Flera av dessa kvinnor, och i några få fall män, bedömdes av polisen att ha dött av överdoser och olyckshändelser. I själva verket blev de ihjälstrypta.

Nu, nästan 50 år efter första mordet, har FBI bekräftat att Samuel Little ligger bakom 50 av de mord som han har erkänt. Och det lär bli fler – enligt myndigheten betraktar man samtliga erkännanden som trovärdiga.

För att få hjälp att lösa resten av fallen har FBI skapat en sajt med rubriken ”Confessions of a killer” som ägnar sig specifikt åt Samuel Little. Där kan allmänheten ta del både av de teckningar som Samuel Little har gjort av sina offer samt se videoklipp från förhör med seriemördaren.

Samuel Little ger ett avslappnat intryck och i flera av klippen får han ett leende på läpparna när han berättar om kvinnorna han bragt om livet. Sedan sajten gick live har flera olösta mord klarats upp, enligt FBI.

– Även om han redan sitter i fängelse anser FBI att det är viktigt att vi försöker skipa rättvisa för varje offer, säger Christie Palazzol på FBI:s Violent Criminal Apprehension Program i en kommentar.