Fem regioner drabbade av kylstrul – oklart om vaccinet påverkats

Apoteket AB har levererat 2 100 doser av Modernas covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur. I praktiken handlar det om att vaccinet hade transporterats i en temperatur under den rekommenderade gränsen på -40 grader.

– Tyvärr har leverantören gjort fel och levererat vaccinet alldeles för kallt, alltså på samma nivå som man skulle ha gjort med Pfizers vaccin. Modernas vaccin är inte gjorts för att flyttas så kallt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till SVT Nyheter.

Fem regioner är drabbade:

Gävleborg

Dalarna

Värmland

Halland

Östergötland

”Finns ingen hälsorisk”

Enligt ett pressmeddelande från Region Värmland har cirka 1 000 personer vaccinerats med de aktuella doserna, och det är bara Region Östergötland som inte hunnit använda vaccinet.

– Enligt uppgift finns det ingen hälsorisk för de som fått vaccinet, men däremot pågår en utredning om effekten av vaccinet kan ha påverkats och om det eventuellt kan bli aktuellt att ta om dos 1. Så fort vi har mer information kommer vi meddela det, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Region Värmland i pressmeddelandet.

Enligt Ingemar Hallén kommer de personer som vaccinerats att kontaktas med ett sms. Samtidigt har Apoteket dragit igång en utredning om vad som gått snett. Folkhälsomyndigheten ska också utreda om vaccinets skyddseffekt har påverkats.

Vaccinering stoppas i Dalarna

I Region Gävleborg handlar det om 400 doser där kylkedjan inte kunnat hållas. Merparten av vaccinet har redan delats ut men några doser som skulle ges till IVA-personal vid Falu lasarett har stoppats. Det rör sig enligt ett pressmeddelande om 300 doser.

– Vi beklagar det som hänt och betraktar det som olycksfall i arbetet. Vi utgår från att orsaken till den felaktiga hanteringen utreds och att det inte kommer att hända igen. Enligt den information vi har är det värsta som kan hända att vaccinet är overksamt, och då kommer vi att erbjuda ny vaccination, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, i pressmeddelandet.

Vaccineringen av personal kommer att fortsätta som planerat, men då med Pfizers vaccin.

”Ska hitta en lösning”

Apotekets pressansvarige Magnus Frisk berättar att de ännu inte vet varför det har blivit fel.

– Vi håller på och utreder och kan ännu inte säga vad som har hänt. Vi ska se till att hitta en lösning så att det blir rätt temperatur nästa gång, säger han till SVT Nyheter, och fortsätter:

– Det är självklart olyckligt och vi tar det här på stort allvar.

Kan det här ha skett med fler vaccinleveranser än de vi känner till?

– Nej, det har vi ingen anledning att tro, säger Frisk.

SVT Nyheter har varit i kontakt med Sveriges kommuner och regioner som just nu håller just nu på att samla in information om det inträffade. De har bett om att få återkomma.

Texten uppdateras.