FHM: Pandemin inne i ny fas – toppen kan vara nådd

Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, inledde pressträffen med att säga att dagens viktigaste budskap är att vi har en hög immunitet i befolkningen.

– Både genom att många är vaccinerade och att många genomgått infektioner med covid-19. Vilket har skapat en hög immunitet och därmed lett in pandemin i en ny fas här i Sverige, säger hon.

Nästan alla som smittas av covid-19 har nu omikronvarianten, som ger en lägre andel smittade med allvarlig sjukdom, uppger Björkholm.

Trots det är läget fortsatt ansträngt inom sjukvården.

– Det är fortfarande så, på grund av den stora smittspridningen.

Toppen kan vara nådd

På torsdagen rapporterades närmare 4 100 nya fall. Men eftersom Folkhälsomyndigheten nyligen ändrat sina rekommendationer gällande testning är det svårt att veta hur många som egentligen bär på viruset baserat på den siffran samt följa kurvan över smittspridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan dock toppen av smittspridningen ligga bakom oss.

– Möjligen har vi passerat toppen, säger Björkholm.

Hon säger även de allra flesta regioner i världen rapporterat in färre coronafall nu än tidigare och att det totala antalet bekräftade coronafall minskat med 19 procent globalt under vecka 6. Men enligt WHO så är minskningen av rapporterade fall är sannolikt på grund av att färre testas för covid. ”De länder som rapporterar om att antalet smittade sjunkit har minskat sin testfrekvens,” sade WHO:s krischef Mike Ryan på onsdagen.

Dödsfallen ligger dock på ungefär samma nivå som tidigare veckor.