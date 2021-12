FHM redovisade vaccinerade som ovaccinerade: ”Olycklig formulering”

I helgen började en specifik formulering att cirkulera i sociala medier och på forum. Det handlar om nedanstående mening, hämtad från figur 4A i veckorapporten för vecka 48, där Folkhälsomyndigheten redovisar antalet inlagda på iva per vecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade:

”På grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ särredovisas inte vaccinationsstatus när antalet vaccinerade är färre än tre utan ingår då i ovaccinerade”.

Formuleringen under tabellen har funnits med i flera tidigare veckorapporter och återfinns även under figuren som redogör för antalet avlidna. Men under den senaste tiden har raden fångats upp av vaccinkritiker, och tolkats av en del som ett sätt att från myndighetens håll att vinkla statistiken till nackdel för de ovaccinerade.

Texten under figuren i veckorapporten har sedan den här skärmdumpen togs korrigerats av FHM - som med en ny formulering skriver att skälet till att man redovisar på det här sättet beror på risken att annars röja enskilda personers identiteter. Foto: Skärmdump från folkhälsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är väl medvetna om kritiken och menar att det hela handlar om en miss, något bloggaren och journalisten Emanuel Karlsten var först att rapportera.

– Det var en olycklig formulering att de gick in i stapeln ovaccinerade, säger Britta Björkholm, chef på avdelningen för smittskydd samt är ansvarig för rapporten.

Att FHM inte särredovisar vaccinerade när de är färre än tre handlar enligt Björkholm om respekt för enskilda.

– Om det är en eller två personer i någon kategori så kan de inte redovisas separat för då kan man identifiera bakvägen vem det skulle kunna vara.

Totalt har 3 759 patienter med bekräftad covid-19 intensivvårdats mellan vecka 1 och vecka 48 i år, enligt statistik från Svenska intensivvårdsregistret. 123 var vaccinerade, varav 21 av dessa alltså har redovisats som ovaccinerade i den aktuella figuren.

”Siffrorna finns där”

Britta Björkholm är tydlig med att detta inte har påverkat eller på något vis förvrängt statistiken då det enbart handlar om ett redovisningsproblem.

– I de vidare analyserna som vi gör så använder vi förstås den verkliga vaccinationsstatusen på fallen, och vi redovisar dem också sammanslaget på gruppnivå. Siffrorna finns där och man kan hitta dem på flera olika ställen men just i den här figuren, där vi landar på väldigt små tal, så kan vi inte särredovisa dem per vecka.

På tisdagen uppdaterade Folkhälsomyndigheten den aktuella veckorapporten med ett längre förtydligande.

– När vi nu har blivit uppmärksammade på missförstånden så kommer vi att korrigera det så att det blir tydligt och förhoppningsvis inte missförstås framöver, säger Björkholm.