Dödsfallen har slutat minska: ”Inte samma nedgående trend”

Under skärtorsdagen rapporterades 33 döda med covid-19 under det senaste dygnet. Tack vare att de äldre till stor del redan har vaccinerats så är det färre som dör nu än under den andra vågen i höstas. Det trots att smittspridningen nu närmar sig samma höga nivå som då.

Men även kurvan över antalet dödsfall har nu slutat att gå ner och planar i stället ut, varnar Folkhäslomyndigheten.

– Vi har inte samma nedgående trend, det kommer ta tid innan vi ser effekten av vaccinationen i den här statistiken. Eftersom vi har en ökad smittspridning i samhället så är det bekymmersamt, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Hon fortsätter:

– Det är fler som riskerar få en allvarlig sjukdom. Och det är många i riskgrupperna som ännu inte är vaccinerade.

Varningen inför påsken: ”Gå inte på restaurang”

Därför fortsätter Folkhälsomyndigheten påminna om restriktionerna. Även om dödstalen är lägre än i höstas är så det, enligt myndigheten, inget skäl till att nu vara mer avslappnad och träffa människor under påsken.

– Oavsett var man befinner sig, på resande fot eller hemma, så ska man inte göra val som gör att smittan sprids. Känner du dig sjuk stanna hemma. Bjud inte in till middagar! Man får hålla ut lite till, säger Sara Byfors.

Och om man ändå väljer att resa under påsken så får man tänka till ordentligt, manar Foklhälsomyndigheten.

– Det riskerar uppstå trängsel på vägarna, på mackar, på vägkrogar. Det är jätteviktigt att alla tar sitt ansvar och planerar för det. Att inte gå in i restauranger till exempel utan ta med mat, säger Sara Byfors.

