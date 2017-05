Niloufar fick inte vara psykolog i Sverige – välkommen i Norge

Niloufar Jalali-Moghadam är utbildad psykolog från Iran. När hon flyttade till Örebro för en forskningstjänst på Örebro universitet ansökte hon om att få svensk psykologlegitimation. Men det skulle visa sig vara svårare än hon hade trott.

– Det finns ett behov av invandrade psykologer som har samma språk och samma kultur, säger Niloufar när vi möts i hennes arbetsrum på Östfold sjukhus i norska staden Moss.

– Jag har satsat väldigt mycket på det och skaffat en enorm kompetens som är viktig för ett samhälle som Sverige som är multikulturellt.

Saknade en kurs

Men Socialstyrelsen beslöt att hon saknade en kurs i organisationspsykologi. Och det fanns ingen möjlighet för henne att komplettera sin utbildning, så de avslog ansökan, som SVT Nyheter har rapporterat om tidigare.

Niloufar överklagade, och vann i Förvaltningsrätten, två gånger, men när hon hade doktorerat i psykologi i Sverige och Socialstyrelsen fortsatte att utreda om hennes utbildning var tillräcklig, så valde hon istället att flytta till Norge.

Norge anser att utbildningen är tillräcklig

I Norge tyckte norska myndigheter att Niloufars utbildning räckte till att göra ett praktikår med handledning för att sedan kunna få sin psykologlegitimation.

– Norska systemet har behandlat mitt fall mer rättvist, och på ett smidigare och mer begripligt sätt. Det här har påverkat hela mitt liv. Min familj, min framtid, min ekonomi, allt i livet helt enkelt.

Svårt att komplettera examen

Trots att det är brist på psykologer är det många fler än Niloufar som kommer från länder utanför EU som fortfarande inte har någon möjlighet att få sin examen godkänd i Sverige, just på grund av att det inte går att komplettera sin examen. SVT Nyheter har gått igenom samtliga beslut som Socialstyrelsen fattat under 2016.



De vanligaste saker som bedömts fattas i de utländska utbildningarna är klinisk psykologi, psykoterapi eller arbets- och organisationspsykologi.Socialstyrelsen har under hösten infört ett kunskapstest för psykologer, men det finns ingen komplettering eller förberedande kurs, och ingen har klarat provet än.

”Det finns brister”

Erik Magnusson är tillförordnad Avdelningschef för Avdelningen för behörighet och statsbidrag på Socialstyrelsen. Han vill inte säga att det här är ett misslyckande.

– Det finns brister, det finns det hela tiden och det finns det i många länder. Och det är dem vi arbetar med och det är dem vi måste arbeta med att förbättra. Det kan vara att man behöver fler kompletteringsutbildningar, man behöver mer resurser och möjligheter att förbereda sig inför proven.

”Ett misslyckande”

De bitarna kan jag säga att man måste jobba mer på. Men jag håller nog inte med om att det är ett misslyckande för samhället i stort, säger Erik Magnusson.

Niloufar Jalali-Moghadam har fått ett nytt hemland, men hon saknar ändå Sverige.

– Jag älskar Sverige. Varje dag tänker jag på Sverige. Det finns kvar i mitt hjärta.