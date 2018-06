Finansanalytiker om Nya Karolinska: ”Ser bra ut för Skanskas aktieägare”

Nya Karolinska är ett jätteprojekt. Politikerna valde att upphandla det som ett OPS-avtal, offentlig privat samverkan. Det innebär att byggbolaget inte bara bygger, utan också lånar upp pengar, tar på sig risken vid förseningskostnader och ansvarar drift och underhåll, ända till 2040.

Riskerna betraktades alltså som stora, särskilt när förhandlingarna påbörjades, mitt under finanskrisen. Men företag tar inte risker utan att ta betalt för det.

Skyhög vinstmarginal

Och just nu är Skanskas vinstmarginal på Nya Karolinska skyhög, enligt Skanskas egen årsredovisning för 2017. Där finns en resultaträkning för Swedish Hospital Partners, det projektbolag som Skanska äger tillsammans med den brittiska Investeringsfonden Innisfree, och som driver Nya Karolinska-projektet.

Enligt den var intäkterna 1,4 miljarder, och resultatet efter skatt 240 miljoner kronor. Det innebär en vinstmarginal på 17 procent, vilket är mycket högt i nästan vilken verksamhet som helst. Året dessförinnan var vinsten ännu högre, 253 miljoner. Intäkterna var samtidigt större, så vinstmarginalen efter skatt då var 11 procent.

– Det där är bara redovisningstekniskt, det går inte att likställa med att vi har tjänat det där, säger Skanskas vd Anders Danielsson.

Vill inte prata

Han vill inte alls prata om vad Skanska tjänar på Nya Karolinska, inte ens siffrorna som står i Skanskas egen årsredovisning. I stället hänvisar han till vd:n på projektbolaget Swedish Hospital Partners, Ulf Norehn. Men han vill inte heller prata om årsredovisningen.

– Jag är inte beredd att kommentera de här siffrorna. Jag kan dem inte och jag förstår dem inte, säger han.

Siffrorna i Skanskas årsredovisning är de enda som finns framme för 2017. Projektbolagets egen årsredovisning är inte klar. Men 2016 är vinsten i Swedish Hospital Partners Holding AB bara drygt hälften av den som Skanska redovisar för projektet det året. Och för flera år sedan angav Skanska i ett pressmeddelande efter tidningsuppgifter, att snittvinsterna framöver i projektbolaget förväntades bli 129 miljoner per år under avtalstiden – alltså hälften av vad de nu redovisar per år

Men i dag vill varken Skanskas vd eller projektbolagets vd förklara några vinstsiffror, i några årsredovisningar alls. Ulf Norehn uppmanar i stället SVT Nyheter att visa siffrorna för en revisor, som kan förklara.

Tjänar på det

Peter Malmqvist är finansanalytiker, tidigare revisor och undervisar numera i redovisning på Stockholms universitet.

– Det här är någonting som Skanskas aktieägare nog tycker är ett väldigt bra projekt, säger han.

– Skanska tjänar på det här i form av vinster. Annars skulle redovisningen vara helt felaktig, och det är uteslutet i ett börsbolag som Skanska. Vid vilken tidpunkt pengarna faller ut är en annan sak. Det behöver inte vara nu.

Skanskas projektbolag får betalt av landstinget genom en årlig avgift, samma varje år under avtalsperioden.

Några dagar efter intervjun skickar Skanska ett mail med en allmän kommentar från Skanskas revisor om att det inte finns några klara regler för hur man redovisar OPS-projekt, och att redovisat större intäkter i början, under byggperioden.