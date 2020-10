Finansinspektionen varnar för skakig fastighetsmarknad

Nära hälften av bankernas företagsutlåning går till kommersiella fastigheter.

Förra året testade Finansinspektionen hur fastighetsbolagen klarar av sämre tider och högre räntor. Då fanns frågetecken om bankerna hade de pengar som krävs för att hjälpa bolagen med lån i ett sådant läge. I pandemins spår ser nu Finansinspektionen ännu större risker i den kommersiella fastighetssektorn.

Låga räntan eldar på

Om konjunkturen viker kan det särskilt drabba bolag med mycket kontors- eller butikslokaler. Hotellbranschen har också pressats hårt och samtidigt som systemskiften påskyndats där e-handeln utmanar den fysiska handeln. Men framförallt är det den låga räntan som oroar Finansinspektionen. Billiga pengar som för tillfället hjälper branschen, men som kan skapa problem.

– Det kan innebära att prisutvecklingen fortsätter att stiga, vi får högre värderingar vilket i slutändan innebär att riskerna för en nedgång är större, säger Anders Kvist, rådgivare hos Finansinspektionen.

Extra bränsle

Länge har fastighetsbranschen finansierat många av sina fastighetsköp med hjälp av banklån. På senare år har branschen också lånat av pensionsbolag och sparare genom att ge ut företagsobligationer.

Obligationerna har enligt Anders Kvist givit extra bränsle åt branschen och möjliggjort ännu mer expansion. Och kan skapa ännu mer risk.

– Obligationsmarknaden är delvis som aktiemarknaden, under perioder går benägenheten att ta risk kraftigt ner bland fonder och andra förvaltare. Det kan skapa störningar för fastighetsbolagens möjligheter att förnya sina finansieringar. Då finns risken för att bankerna måste gå in och hjälpa till, det finns all anledning att följa den här finansieringen väldigt noga.

Fastighetsbolagen är beroende av bra kreditbetyg för att fortsatt kunna låna pengar på obligationsmarknaden. Och det oroar Finansinspektionen.

- Det finns risker för att fastighetsbolagen får problem med sin finansiering om till exempel kreditvärderingsinstitut gör bedömningen att utsikterna ser sämre ut.

