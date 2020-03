Regeringen lägger fram ett nytt stödpaket till landets småföretag, meddelade finansminister Magdalena Andersson på en pressträff i dag.

-Vi går fram med en generell tillfällig nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter. De sätts ned för upp till 30 personer per företag och omfattar lönesummor på upp till 25 000 per person, säger Emil Källström (C).

Regeringen och samarbetspartierna inrättar också en så kallad statlig företagsakut, som innebär att staten tar en större del av riskerna vid lån än vad bankerna gör.