Strejk: Finlandsfärjor ställs in på måndag

Det blev ingen lösning i den finska postkonflikten under söndagen, skriver Hufvudstadsbladet. Flera finländska fackförbund har beslutat om sympatiåtgärder, och ett av dem – Finlands Sjömans-Union – gör att flera Finlandsfärjor kommer ställa in avgångar från och med måndagen.

Viking Line meddelar på sin hemsida att flera avgångar med bland annat Mariella, Gabriella och Rosella ställs in.

Wasaline som trafikerar sträckan Umeå till Vasa har skrivit på sin sajt att kvällens avgångar är inställda men att man hoppas att kunna köra på måndagen om stödstrejken har avslutats.

Tallink Silja skriver på sin hemsida att sympatistrejken påverkar fartyget Baltic Princess som trafikerar Stockholm-Åbo. Måndagens avgångar kommer att ställas in om inte parterna når en lösning. Även Silja Serenade som trafikerar Stockholm-Helsingfors ställer in avgångarna till och med tisdag morgon om ingen lösnings nås tidigare.

Även flygtrafiken

Sympatistrejken drabbar också markservicen på flygplatsen i Helsingfors. Finnair har därför hittills ställt in 26 flygningar under söndagskvällen och skriver i ett pressmeddelande att bolaget förmodligen ställer in ytterligare 250 av sina totalt 377 flygningar under måndagen.

Flygningarna till och från Arlanda flygplats tycks dock inte drabbas nämnvärt.

– Som det ser ut nu är det minimalt. Det är bara en avgång av tjugo, den första på morgonen, som har ställts in, säger Åsa Öhman, pressansvarig vid Swedavia, till TT.

Den finska konflikten gäller kollektivavtalet för 10 000 postanställda. Roten till konflikten handlar om 700 pakethanterare som flyttats till ett annat kollektivavtal, vilket väntas ge dem klart sämre villkor, rapporterar Hufvudstadsbladet.