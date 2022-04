En av serierna som tv-kritikern Linus Fremin tipsar om är We Crashed som hade premiär på Apple TV+ för några veckor sedan.

Den handlar om ett par som startar startup-företaget WeWork som på ett decennium växte från att endast ha en anställd till att vara värt 47 miljarder dollar. Ett år senare kraschade företaget helt.

– Det är en serie för dem som gillar det flashiga, självcentrerade och ytliga. Det finns varken djup eller substans, men det är faktiskt ganska okej, säger Linus Fremin.

Fremin om Jared Leto: Mest överskattade skådespelaren i vår tid

Serien baseras på podcasten WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork och i huvudrollerna ser vi Hollywoodstjärnorna Jared Leto och Anne Hathaway.

Jared Leto som Linus Fremin beskriver som ”vår tids kanske mest överskattade skådespelare”. Men här funkar hans ”method acting” trots allt, säger Fremin.

– Han har en lösnäsa och pratar med märklig accent. Det går inte att ta på allvar, men samtidigt är det baserat på en människa som inte heller går att ta på allvar. På något sätt så funkar det.

Se mer om We Crashed och två andra serier i klippet ovan.