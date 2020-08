Fler ansöker om skilsmässa under pandemin

I början av coronavåren förutspådde flera psykologer att antalet skilsmässor riskerade att öka till följd av pandemin.

Statistik från domstolsverket visar att antalet skilsmässoansökningar har ökat sedan coronaviruset fick spridning i Sverige, jämfört med i fjol.

Under tidsperioden mars-juli i år kom 13 345 skilsmässoansökningar in till Sveriges tingsrätter. Det är 579 fler än under samma tidsperiod i fjol, då 12 766 ansökte om skilsmässa.

Det är under sommaren som allt fler har valt att ansöka om skilsmässa i år, jämfört med förra året. I juni och juli i år kom 5 512 skilsmässoansökningar in, jämfört med 4 817 förra året.

Oro inför framtiden

Psykologen Björn Hedensjö tror att coronapandemin kan vara en bidragande orsak till ökningen.

– I hushåll där man jobbar hemma får man mycket mer tid ihop. Har man något som skaver blir det mer av den varan. Man har kanske inte fått den egentid man är van vid, säger han och fortsätter:

– En annan förklaring kan vara om man till exempel har det ovisst på jobbet och känner en oro inför framtiden och över sin ekonomi. Det kan lätt spilla över på relationen och orsaka bråk, gnabb och konflikter.

”Ljus i slutet av tunneln”

Beroende på hur coronasituationen utvecklas kan ökningen av skilsmässoansökningar fortsätta även framöver, tror Björn Hedensjö.

– Det skulle det kunna göra om vi går mot en höst som påminner om våren, vad gäller ovisshet, hemmajobb och oro. Men det hänger nog mycket på hur smittoläget utvecklas, när ett eventuellt vaccin dyker upp och om man börjar se något ljus i slutet av tunneln. Annars kan man tänka sig att den här negativa trenden håller i sig.

Att fokusera på aktiviteter som man vet att ens partner mår bra av, och att fokusera på det man kontrollera, kan underlätta för par som har det tufft under coronapandemin.

– Man kanske inte vet hur det kommer bli med jobb och inkomst längre fram. Men försök att efter bästa förmåga släppa oron över hypotetiska scenarior som du inte vet något om ännu. Ta den energin och försök lägga den på sådant som går att påverka och kontrollera.