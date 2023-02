Fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen och allt fler varsel

Jämfört med samma period förra året har arbetslösheten minskat från 7,3 procent till 6,5 procent. Ser man på statistiken från årsskiftet och framåt börjar den totala arbetslösheten dock krypa uppåt, från 336 000 inskrivna vid årsskiftet, till 341 000 i januari och hittills i februari 342 000 personer.

Fler varsel

I åldern 18 till 24 år är arbetslösheten något högre, 7,7 procent, 38 900 personer. Bland utrikes födda är arbetslöshetssiffran högre än för inrikes födda, 15,7 procent jämfört med 3,6 procent.

32 000 personer anmälde sig till Arbetsförmedlingen som arbetslösa under januari, vilket är 3 000 fler än under januari 2022. Varselsiffrorna visar också på en dyster utveckling – 5 000 personer varslades under januari rapporterar TT. Det är den högsta januarisiffran sedan 2015 och sedan början på februari har närmare 13 000 personer varslats.

Arbetslösheten kommer öka

Andelen personer som varit arbetslösa i tolv månade eller mer minskar både bland inrikes och utrikes födda. 146 000 personer är långtidsarbetslösa, vilket är 33 000 färre än januari förra året.

– Det är självklart en positiv utveckling. Vi har under en lång period haft en stark arbetsmarknad där många har fått jobb. Samtidigt är vår prognos att arbetslösheten kommer att öka under det andra kvartalet i år, så vi följer utvecklingen noga, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.