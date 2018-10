Fler pappor än mammor röker när de har småbarn

Trenden är tydlig – fler slutar med rökningen när de blir föräldrar, framför allt mammor. Färre än 4 procent av barnen som föddes 2016 hade en rökande mamma under sina första veckor i livet. År 1999 var den siffran 9 procent, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Fler pappor som röker

Däremot när det kommer till papporna har minskningen inte varit lika stor – även om färre småbarnspappor röker. Kartläggningen visar att 10,4 procent av de barn som är 0–4 veckor hade en rökande pappa. När barnet sedan var åtta månader hade antalet minskat till 9,6 procent.

– Antalet spädbarn med en rökande pappa har varit på ungefär samma nivå de senaste fem åren, säger Maria Öman, statistiker på Socialstyrelsen.

Anledningen till varför fler pappor röker än mammor kan bero på att det pågått ett aktivt arbete de senaste åren inom vården med att få kvinnor att sluta röka i och med att de bli gravida.

– Rökning under graviditeten är så pass negativt för fostret så därför är det viktigt att undvika rökning under den. Rökning under graviditeten har visar på ökad risk att barnet får astma, säger Carl-Erik Flodmark, medicinskt sakkunnig och barnläkare på Socialstyrelsen.

Fortsätter rökfritt liv

Kvinnorna har sedan fortsatt att hålla sig rökfria när barnet väl har fötts. Men arbetet med att få män att fimpa cigaretterna när de blir pappor pågår också.

– Man jobbar på det, för man har börjat med pappa- eller partnersamtal i barnhälsovården. Man försöker att involvera papporna mer nu och då kan man nå ut till dem också, säger Flodmark.