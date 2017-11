Fler ringer stödtelefon – rekordmånga fall efter sommaren

Till stödtelefonen kan den som jobbar inom till exempel socialtjänst, polis eller skola ringa för att få råd när det gäller hedersförtryck. Antalet ärenden per månad har ökat stadigt sedan stödtelefonen startade 2014. I genomsnitt har 47 ärenden kommit in per månad under 2017. Men efter sommaren togs fler ärenden emot än under någon månad tidigare, totalt 71 ärenden under september.

”Mörkertalet är stort”

Juno Blom, nationell utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland, tror att ökad kännedom om telefonen och större medvetenhet av problemet är två viktiga förklaringar. Men ökningen skulle också delvis kunna kopplas till den grupp av asylsökande som började komma till Sverige under hösten 2015.

– Vi har reagerat på att många ärenden rör nyanlända. Det handlar om ensamkommande men också unga vuxna.

Juno Blom på Nationella kompetensteamet mot hedersvåld.

Hon understryker att det är viktigt att inte bara rikta fokus på nyanlända.

– Det som skedde efter 2015 när det kommer många är att det blir ett tydligare uppvaknande. Men det betyder inte att vi bara ska rikta fokus på nyanlända, vi måste arbeta mycket mer systematiskt.

– Mörkertalet är stort och det handlar om så många unga som lider i ensamhet.

Flera barn bortförda

Också på Riksorganisationen Gapf, (Glöm aldrig Pela och Fadime), dit drabbade och anhöriga kan vända sig, har man märkt en ökning av samtal till stödverksamheten.

– Vi har fått in fler samtal per vecka än innan. I somras hade vi flera fall om bortföranden av barn till andra länder, så de samtalen har också ökat, säger Natlia Nader, administratör och projektledare på Gapf.

I går berättade SVT:s Agenda att en rad kommuner larmar om ett ökat antal anmälningar. Flera av kommunerna som SVT har pratat med kopplar ihop ökningen av ärenden med ökningen av antalet nyanlända. Men Natalia Nader ser främst andra förklaringar.

– Självklart har ökningen av nyanlända en påverkan rent statistiskt som leder till en ökning. Men jag vill betona att de flesta utsatta som hör av sig till mig är människor som bott här hela livet. Det är när och om media och politiker vågar prata om det på ett sakligt sätt som kan leda till att fler vet vart de ska vända sig. Det gör att de som är drabbade inser att de inte är ensamma.

