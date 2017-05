Fler söker asyl vid gränsen

Antalet asylsökande per månad har hittills i år varit 1 982 personer. Det kan jämföras med 4 168 per månad 2016 och 4 865 per månad 2015.

De som sökt asyl de senaste tre veckorna kommer till största delen från Syrien, Irak, Afghanistan, Iran eller är statslösa.

Migrationsverket förutspådde i sin senaste prognos, den 26 april, att mellan 22 000 och 45 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år. Myndigheten planerar utifrån att 34 700 personer ska söka asyl, inklusive 3 700 personer som omplaceras från Italien och Grekland.

Slopandet av id-kontrollerna ökar sannolikheten för fler asylsökande, tror Migrationsverket. Men sannolikheten för en stor ökning, som skulle ge en utveckling närmare det högre scenariot, bedöms som liten.

Störst genomslag bedöms de slopade id-kontrollerna få för gruppen ensamkommande barn, eftersom de inte på samma sätt som andra omfattas av Dublinförordningen, och därmed inte i samma utsträckning skickas tillbaka till Tyskland.

Källa: Migrationsverket