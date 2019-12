Fler söker hjälp hos självmordslinjen under jul och nyår

Ungefär 500 samtal kom in till föreningen Minds självmordslinje under julafton, juldagen och annandag jul i år. Det är nästan dubbelt så många jämfört med snittet för 2019, då cirka 250-300 samtal kom in på tre dagar.

– Vi vet att de här dagarna är extra svåra för många, säger Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje, som under julhelgen förstärkte med fler volontärer.

Många känner en större ensamhet kring jul, enligt Johanna Nordin – trots att det är en helg med extra mycket umgänge.

– Kanske är det just därför man känner sig mer utsatt. De som håller masken får hålla den hårdare. Många känner sig oroliga hemma, eller berättar om konflikter som får dem att känna sig utanför. Det blir motsatsen till det man ser i sociala medier, där folk lägger upp bilder på hur fint de har det.

Självmorden ökar på nyårsdagen

Inför nyårshelgen stärker Mind återigen bemanningen, då självmorden i Sverige ökar på nyårsdagen. Den 1 januari 2019 var den dag i år då allra flest samtal kom in till självmordslinjen. Mycket alkohol, konflikter och dystra framtidsutsikter kan vara bidragande orsaker, enligt Mind.

– Många kanske har lovat sig själv att försöka ett år till, och så blir det året inte som man tänkte sig, säger Johanna Nordin.

De flesta som tar livet av sig är män och på nyårsdagen är andelen män som tar sitt liv större än andra dagar.

– Vi försöker allt vi kan för att få män att våga sträcka ut en hand och be om hjälp, säger Johanna Nordin och nämner bland annat kampanjen ”Stör döden”.

Hur ska man göra om man som anhörig är orolig för någon i sin närhet?

– Våga ställ frågan ganska direkt: ”Mår du så dåligt att du inte orkar med livet? Har du tankar på att ta ditt liv?” Om man är explicit tydlig blir det också lättare för den som har det svårt – man blir inte lika ensam då.

2018 kom totalt cirka 27 000 samtal in till självmordslinjen och i år väntas det bli uppemot 31 000 samtal. Johanna Nordin poängterar dock att det kommer in fler samtal än de kan ta emot.

– Vi behöver växa hållbart genom att dels ta hand om de volontärer vi har, dels utbilda fler.

Fotnot: Om du mår dåligt – vänta inte med att söka hjälp. I faktarutan nedan finns information om vart du kan vända dig.