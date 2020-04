Fler virusfrågor får svar i Go'kväll

Niklas Arnberg är professor vid institutionen för klinik mikrobiologi vid Umeå universitet. Han har tidigare svarat på många tittarfrågor om coronaviruset i Go'kväll, och nu gör han det igen.

I klippet ovan svarar han både på frågor och fördjupar sig i hur virus fungerar och vad virusforskare bör satsa på i framtiden. Nedan svarar Niklas Arnberg på ytterligare frågor som inte fick svar i programmet.

Fick du inte svar på din fråga? Kanske har den redan fått ett svar i SVT:s rapportering!

Hej! Jag undrar hur länge en bostad är kontaminerad efter att någon med viruset har vistats där ett par dygn? När kan man var där igen utan risk att bli smittad. Mvh/ Mats Pelo

Detta varierar säkert en hel del från fall till fall. Upp till några dagar, men i de flesta fall kortare tid. Kan vara bra att torka ytor med till exempel handsprit.

För att kunna undertrycka epidemin i landet bör reproduktionstalet för SARS-CoV-2 ligga under ett. Vilket reproduktionstal för SARS-CoV-2 ligger Sverige på? Vilket reproduktionstal antas länder som Italien och Spanien som är hårt drabbade ha? /Mvh Anna

Bra frågor. Jag har inte sett siffror på detta än. Med reservation för att jag kan hört/minnas fel, så tror jag att Folkhälsomyndigheten nämnt att Sverige sannolikt har ett reproduktionstal runt 1.

När det gäller Italien och Spanien så vet jag inte heller vad som gäller, men om man som i Spanien talar om att stegvis ”släppa loss” samhället, så antar jag att man har ett reproduktionstal under ett. I Norge har man ett reproduktionstal under ett (0.7; för någon vecka sedan), och jag antar att detta ligger till grund för övervägandet att öppna till exempel skolor.

Hej! Är en kvinna på 62 år och som för knappt 14 år sedan blev smittad av legionella. Min fråga är om jag kan ha större sårbarhet vid Covid – 19? Mvh/Marie

Jag skulle säga nej. Legionella kan visserligen orsaka lunginflammation, men ger ingen kronisk sjukdom (källa: Folkhälsomyndigheten). Utan att veta mer detaljer så skulle jag säga att du inte har större sårbarhet.

Var kommer virus ifrån? Ebola sägs vara nåt som grävdes upp vid nåt motorvägsbygget Afrika. Ej från apor. Finns det virus djupt ner i marken som vi kan ”väcka” till liv? Muteras de eller är det nya virus?

Man talar inte om att virus är levande organismer, men virus har ändå utvecklats och formats av evolutionen, på samma sätt som levande organismer. Man kan nog misstänka att virus uppstod en tid efter det att ”livet” uppstod. Virus finns som en naturlig del av naturen och kan infektera alla kända livsformer: djur, växter, bakterier, amöbor med flera.

Hej! Jag undrar om det kommit några nya forskningsresultat angående coronavirusens beteende med avseende på väder och klimat? Mvh /Johan Berglund, Göteborg

Inte som jag har läst, men jag tycker mig inte kunna se några uppenbara tecken på att våren/den annalkande sommaren har ”tryckt tillbaka” smittspridningen. En minskad smittspridning (eller i alla fall en minskad ökning) beror nog hellre på alla åtgärder som vidtagits. Därför är det också viktigt att vi är uthålliga och följer råd/rekommendationer under lång tid framöver, och jag antar att det rör sig om flera/många månader.

Hej! Skulle det kunna pågå en pandemi utan att vi känner till det, om det skulle vara endast milda symptom och ett förlopp utan dödsfall? Om ja, känner man till något sådant? Vänligen, Sara Torstensson Tynelius

Intressant perspektiv. Det skulle man kunna tänka sig. Ca 2002-2004 hade vi en pandemi som orsakade framförallt milda, övergående ögoninfektioner. Viruset som orsakade denna pandemi heter ”coxsackievirus A 24 variant”. Det är nog det närmaste jag kan tänka mig en (för allmänheten) okänd pandemi.

Vilken drivkraft har ett virus till att föröka sig och växa i människan? Virus är som jag förstår ingen levande organism. Med andra ord vad är syftet med att växa i människokroppen /Lennart Johansson

Helt rätt. Virus ”lever” inte, och det är just det som gör att virus ”måste” hitta en värdorganism som viruset kan föröka sig i. Så, på så vis kan man ändå säga att virus förhåller sig till evolutionslagarna (survival of the fittest), trots att det inte är en levande organism per definition.

Hej, jag är 78 år fyllda och frisk och har aldrig varit förkyld eller upplevt några influensasymtom under alla år. Är det tänkbart att mitt immunförsvar kan hantera även covid-19 på ett bra sätt? Mvh /Rune V

Det låter som att du är stark och har bra immunförsvar, men, jag skulle ändå säga att covid-19 är farligt givet din ålder. Jag rekommendera (starkt) att du följer råd och rekommendationer från myndigheterna.

Läste att viruset hade överlevt 17 dagar i en hytt på kryssningsfartyget. Sant? /Anders

Inte alls omöjligt att ett sådant scenario kan inträffa, men det är extremt ovanligt, och ingenting man/allmänheten behöver ”ta höjd” för i sin vardag.

Kan hanteringen av tamdjur och vilda djur i Kina vara en orsak till dagens virusspridning?/Bengt

Ja, ju fler människor som kommer i kontakt med andra djur (oavsett om de är vilda eller tama), desto större risk för att virus ”hoppar” över artbarriären från något djur till någon människa, och därefter sprids mellan människor på det sätt som det nya coronaviruset gör just nu. I Kina har vi flera megastäder med många miljoner människor, som lever i nära kontakt med djur.

Hej, jag har hört att Corona-virus inte lever. Hur kan man då döda dem med handsprit Mvh/Björn

Det är sant att virus inte lever, så ur det perspektivet är det fel att säga att man dödar virus med handsprit. Man kan istället säga att virus ”inaktiveras” av handsprit. I praktiken är det samma sak.

Hej. Jag har funderat på hur vi ska kunna uppnå ”flockimmunitet” när vi inte får träffa andra människor? Finns viruset överallt i luften så att vi inte kan undvika det? Tack på förhand. Sonja

Det är sant att flockimmunitet kommer att uppnås senare, tack vare/på grund av (beroende på hur man ser det) sociala distanseringen. Viruset finns inte överallt i luften, men ju närmare man kommer någon som bär på viruset, desto större är risken att man blir smittad. Den största risken är att någon som är sjuk (bär på viruset) hostar/nyser, och att du är så nära så att du andas in de virusinnehållande droppar som hostas/nyses ut.

Hej. Vi som nu tillhör riskgruppen och måste hålla oss i karantän, får ju ingen immunitet. Hur blir det då om det kommer en ny omgång i höst? Blir det karantän för oss igen då?

Maj-Lis W.

Det stämmer att man inte får immunitet om man håller sig hemma/i karantän. Man får nog tänka som så att det kan vara ”bra” att man inte får immunitet för då har man inte blivit infekterad av viruset, vilket kan leda till att man blir allvarligt sjuk när man tillhör riskgruppen.

Ett tänkbart scenario är att andra (unga/ej riskgrupp) blir infekterade och immuna, vilket kan leda till att flockimmunitet uppstår, och detta kan eventuellt leda till att risken för att äldre/riskgrupper ska bli infekterade minskar i sådan omfattning så att man inte behöver vara i karantän.

Detta är mest en tanke/gissning från min sida. Vi får se hur situationen utvecklar sig. Man kan också hoppas på att det kommer ett bra vaccin, som gör att äldre/riskgrupper kan få immunitet.

Hej! Jag har varit sjuk i vad jag tror var Corona. Hört att det ska släppas självtest? Vill gärna veta om jag är immun/kan smitta andra? Vänligen Carina

Ja, det vore ju jättebra med självtest, men problemet ligger i att många självtester inte ger helt tillförlitliga svar. Än så länge får vi nöja oss med att följa Folkhälsomyndighetens råd, dvs, stanna hemma i minst två dagar efter att man blivit symptomfri.

Hej, kan man frysa ihjäl ett Coronavirus på t.ex. ett par handskar? /Kalle

Sannolikt inte. Men man kan ev tvätta handskarna som andra kläder. Det blir ungefär som att man ”tvättar bort” virus från händerna när man använder tvål och vatten.

Hej. Är lite konfunderad. Det sas att coronaepedemin startade via djur på en marknad i Kina. Då borde ju i rimlighetens namn även våra husdjur kunna bli smittade? I så fall, vilka symtom kommer t ex hundar ock katter uppvisa? Och kan vi smitta varandra? Och hur är det med andra djur, kan alla djur få corobavirus. Mycket tacksam för svar. Maritza i Halmstad

Det finns teoretisk risk för att husdjur kan bli smittade. Men, man ska komma ihåg att det är väldigt ovanligt att virus som coronavirus ”korsar artbarriären” mellan djur och människor, och tvärtom, mellan människor och djur, och dessutom orsakar sjukdom.

Sannolikt så exponerar alla djur (inklusive människor) varandra för olika smittämnen väldigt ofta, men det är ändå ovanligt att virus klarar av att korsa artbarriären på ett framgångsrikt (för viruset) sett, och lyckas smitta och göra en annan art (t ex husdjur) sjuk. Jag har läst att det förekommit under den aktuella pandemin, men där är ändå extremt ovanligt.

Hej, man ser att det desinficeras med stora ”brandbilar” efter gator och mindre sprayutrustningar inomhus och på folk ibland. Vad är det för medel som används och, eftersom man inte kan nå alla ytor, har det någon effekt eller är det bara symboliska aktiviteter? Håkan Jonsson, Fröjel på Gotland

Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Gissar på någon typ av desinfektionsmedel. Att desinfektera gator har nog ingen effekt alls, men man hoppas nog på att sprayande av interiören i t ex tunnelbanevagnar ska kunna inaktivera virus som annars kan spridas via kontakt.

Om jag handlar något i en matbutik som bär på viruset och placerar varan

i skafferiet. Hur länge lever viruset? /Nyfiken från Halmstad

Om någon som är sjuk hostat en dos med virus på en vara som du köper direkt efteråt och placerar i skafferiet så finns en (väldigt) liten risk att viruset klarar sig under någon/några dagar.

Men (!) om man är sjuk så ska man ju inte vara i en affär, så risken för att man köper något i affären och tar med sig varan hem, och blir smittad av varan, är extremt liten, så pass liten att man inte behöver oroa sig för detta. Jag skulle tippa att risken större att man blir överkörd av en bil.

Hej! Man pratar hela tiden om att använda handsprit. Den är slut på många platser och väldigt dyr på andra. Hur är det med våtservetter? Kan man ersätta handsprit med våtservetter? Hälsningar, Marja från Skarpnäck

Om våtservetterna innehåller handsprit/alkohol så kan de ha viss effekt, men sannolikt är det inte lika effektivt som handsprit.

Är man immun mot Corona om man har haft svininfluensa -09? /Raija

Nej, tyvärr inte.

Är virus en levande organism? /Ingemar

Nej, inte per definition. Virus kan inte föröka sig självständigt (vilket är definitionen för att något lever), utan behöver en värd. I detta perspektiv kan virus sägas vara en parasit.

Hej! Jag bor på den badplatstäta västkusten. Nu närmar sig badsäsongen. Min fråga: hur reagerar detta virus i vatten med många badande? Kan man bli smittad när man badar? Hälsningar/Margareta Olsson, Varberg

Risken för att bli smittad av att bada är extremt liten, och väldigt nära noll. Om man är sjuk så ska man inte bada, och om någon ändå gör det, så att coronavirus kommer ut i vattnet, så späds viruset ut och bryts sedan ner.

Hej, är det olämpligt att motionssimma i kommunala simbassänger under dessa coronatider? Vänliga hälsningar/ Simmerska

Jag tror att de flesta/nästan alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är hemma om man har symptom, och i så fall så är det liten risk för att bli smittad om man är på badhuset och simmar.

Hej. Vi har ju hört mycket om att man inte ska röra ansiktet med händerna, för att undvika att överföra virus. Jag har dock inte hört något om samma problem när man ”äter med händerna”

Jag kom på att när vi satt o fikade, att vi faktiskt stoppar i oss grejer som vi håller med händerna. Om det nu är risk att få i sig virus på det sättet borde man kanske prata lite om det också? Mvh /Johnny Sandström, Kumla

Du resonerar korrekt. Just därför är det jätteviktigt att man tvättar händerna med tvål och vatten innan man äter. Då sköljs virus bort från händerna, och risken för att överföra virus till smörgås (t ex) minskar.

Stämmer det verkligen att man inte behöver oroa sig över att dra in andra personers utandningsluft, exempelvis när man går och handlar? Enligt vissa uppgifter sprids coronaviruset endast när någon hostar eller nyser. Vad är det som gäller? Tacksam för svar. Anders i Stockholm.

All kunskap som finns i nuläget tyder på att den mesta smittan sker när sjuka människor hostar (framför allt), eller nyser. Risken för att bli smittad via utandningsluften från någon som är i slutet av inkubationstiden, är väldigt, väldigt liten. Då måste man i så fall vara i t ex nära relation.

Hej, när man läser om tidigare viruspandemier ser man att andra vågen är den som varit dödligast: spanska sjukan, asiaten och Hongkong. Är det något vi behöver förbereda oss för även denna gång, till hösten kanske? Hur stor är sannolikheten för ett sådant scenario och är de som har fått antikroppar för sars-cov2 skyddade för en aggressivare variant?

Hälsningar, Marie

Bra fråga. I nuläget vet vi inte om det blir en andra våg. Min gissning är nog att en ev andra våg inte blir farligare än en första våg, men det beror så klart på hur allvarlig den första vågen (som nu pågår) är/blir.

Hej, Jag undrar om virus kan omintetgöras med ultraviolett ljus eller ultraljud? Mvh. Roy Davidsson

Vissa typer (våglängder) av UV-ljus inaktiverar virus (och andra smittämnen). Ultraljud har ingen effekt, så vitt jag vet.