Flera fall av självmord bland unga ensamkommande

Förra året begick tolv ensamkommande asylsökande barn och unga självmord i Sverige, enligt en kartläggning som Karolinska Institutet gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. 2015 begicks inga kända självmord inom gruppen och 2016 var siffran under tio.

Alla de asylsökande som tog sitt liv under 2017 var pojkar och män upp till 21 år. Nästan alla kom från Afghanistan och samtliga hade sökt uppehållstillstånd 2015.

De allra flesta hade pågående asylprocesser, en minoritet hade fått avslag och det fanns även de som hade fått uppehållstillståndet beviljat.

– Det är oroande siffror. Asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som kommit i kläm i vårt system behöver få hjälp och behandling för att förhindra fler fall av suicid, säger Petra Rinman, chef för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga i ett pressmedelande.

Antalet självmord bland ensamkommande upp till 21 år var 51,2 per 100.000 personer år 2017, att jämföra med 5,2 per 100.000 personer bland jämnåriga i landet under 2016.

”Djupt oroande”

Asylsökande saknar personnummer och det har därför varit svårt att föra statistik över självmord bland dem. Statistiken rapporten bygger på kommer från bland annat Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Inspektionen för vård och omsorg och frivilligorganisationer.

– De unga som är svårast att hjälpa är de som hamnat utanför systemet, och som i dag hänvisas till frivilligorganisationernas stöd, det är djupt oroande, säger Petra Rinman.

Enligt rapporten är självmord den främsta dödsorsaken bland ensamkommande barn och unga. Rapporter om självskadebeteende och självmordsförsök är tydligt högre bland ensamkommande än bland asylsökande barn som kommer till Sverige med en vårdnadshavare.