Flera klädbutiker visar på halvering av plastpåseförbrukning

Beslutet att börja ta betalt för plastpåsar i klädbutiker togs till följd av nya EU-direktiv som innebär att länder inom EU ska minska antalet lättviktspåsar som används per person till 90 påsar om året per person vid utgången av år 2019, och inte fler än 40 påsar per person år 2025.

Eller så ska man stoppa gratis plastpåsar vi försäljningsställen senast december 2018.

Vidare går överskottet från Lindex och H&M:s plastpåseförsäljning till välgörenhetsorganisationen WaterAid och över 75 procent av överskottet från Åhléns plastpåseförsäljning går till organisationen ÖppnaDörren.

Källa: Europaparlamentet samt intervjuer med Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig på H&M Sverige, Eva Johansson, presschef på Lindex och Sofia Bothelius, chef för produktion och hållbarhet på Åhléns.