Flera anhållna för förberedelse till terrorbrott

– Det har skett ett tillslag i morse angående några personer som är misstänkta för förberedelse till terroristbrott. De personerna är nu frihetsberövade, säger chefsåklagare Per Lindqvist till SVT Nyheter.

Säkerhetspolisen, Säpo, och polisen genomförde under måndagsmorgonen tillslag på flera platser i landet. På två ställen anhölls tre misstänkta, dels i norra Sverige och i Stockholmsområdet.

”Internationella kopplingar”

Per Lindqvist säger att han inte kan svara på hur många tillslag som ägt rum, men berättar att de misstänkta varit under uppsikt under en längre tid.

– Till grund för det arbetet ligger Säkerhetspolisens underrättelsearbete som sker inom ramen för arbetet beträffande kontraterrorism.

– Vi har biträtt Säkerhetspolisen under natten och tidiga morgonen i region nord och Stockholm, säger Stefan Dangardt, pressinformatör vid polisens nationella mediacenter till SVT Nyheter.

Vid Solna tingsrätt har man under måndagen tagit emot begäran om offentlig försvarare rörande förberedelse till terroristbrott i bland annat Akalla. Foto: Diamant Salihu / Göran Lidén

De misstänkta dåden hade kopplingar utomlands och handlar om terrorism, enligt Säpo.

Enligt uppgifter till SVT Nyheter är åtminstone en av de gripna personerna från Uzbekistan, samma nationalitet som Rakhmat Akilov, som är misstänkt för terrordådet på Drottninggatan förra året.

– Han har sökt asyl. Han har inte haft problem här, men däremot i hemlandet på grund av religiösa skäl, säger den gripnes bror till SVT Nyheter.

Terrorhotnivån oförändrad

Säpo skriver att det råder förundersökningssekretess i ärendet och att inga ytterligare detaljer kommer att lämnas i nuläget. Myndigheten vill inte heller svara på frågor om det misstänkta attentatet var planerat utanför Sverige.

– Men våra misstankar handlar om att de här förberedelserna pågått under en tid, säger Nina Odermalm Schei.

Terrorhotnivån i Sverige ligger oförändrat på en trea på en femgradig skala, vilket är ett förhöjt hot.

Senast på torsdag klockan 12 ska åklagaren besluta om de tre personerna ska begäras häktade eller inte.

Tyst från försvarsadvokater

Advokaten Thomas Olsson, som försvarar en av de tre anhållna, säger att han först vill sätta sig in i ärendet innan han ger några kommentarer.

– Jag kommer inte att säga någonting förrän jag har träffat min klient i eftermiddag, säger han till SVT Nyheter.

Inte heller försvarsadvokaterna Kristofer Stahre eller Erik Westerberg, som försvarar de andra två, vill säga något just nu.

– Jag vill i nuläget inte ge några kommentarer, säger Westberg till SVT Nyheter.