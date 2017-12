Flera olyckor efter intensivt snöväder

Trafikanter i stora delar av sydöstra Sverige får se upp under morgonen och dagen. SMHI har utfärdat en rad klass 1-varningar för snöfall och varnar även för ishalka senare under dagen.

– Det är ett kraftigt snöfallsområde som rör sig österut under morgonen, säger Marie Staerk, meteorolog på SMHI.