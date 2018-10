Flera olyckor i landet efter snöfall – SMHI varnar

SMHI utökar nu sina snövarningar på flera håll.

Under morgonen var det rörigt på det småländska höglandet där många bilar åkte av vägen och lastbilar fastnade i backarna.

– Det har varit ett besvärligt läge. Vi hade ett fall med en bil som fått sladd och stannade mitt i vägen. Det orsakade köer, där större fordon fick problem, säger Björn Öberg, presstalesperson för polisregion Öst.

I söder har det utfärdats en klass 1-varning för snöfall i Jönköpings län, västra Kronobergs län, Hallands län, i större delen av Västra Götalands län och i Östergötlands län.

Fler varningar

Polisen i Jönköpings län har fått in flera samtal om träd som fallit över vägen, men inga personer tros har skadats.

Risken för ishalka är stor efter att det har snöat.

– Det kommer ned ganska kall luft. Med den nederbörd som har fallit över till exempel Götaland finns ganska stor risk att de blöta vägarna kommer att frysa på här under lördagskvällen. Där lär det bli ishalka på en del ställen, säger meteorologen Anette Levin vid SMHI.

Även för Upplandskusten i Uppsala län finns en snövarning från SMHI.

-Sedan har vi under söndagen en högtrycksrygg som kommer att växa in så i större delen av landet ser det ut att bli uppehållsväder och rätt så klart, säger Anette Levin.

Kall luft

Andra snöbyar befinner sig ute till havs över Bottenhavet och Bottenviken och kommer att dra in över Norrlandskusten under lördagen, och där ser det ut att fortsätta snöa in på söndagen.

Norröver ligger det snövarningar för Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg. Där är risken för ishalka dock inte lika hög.

– Närmast kusten kan det vara inslag av regn. Om temperaturerna faller ned på minussidan under kvällens gång så finns det en liten halkrisk även längs Norrlandskusten. Men i de inre delarna av Norrland ligger torr luft så jag bedömer att halkrisken är relativt liten där, säger Anette Levin.