Flera olyckor efter kraftiga snöovädret

Det extrema snöfallet hann ställa till med flera olyckor under natten och morgonen. Två lastbilar står stilla på E4 mellan Dalkarlså S och Bygdeå, mitt i ett vägbygge, på lördagsmorgonen. De står nos mot nos och vägen är helt blockerad. Trafiken leds om, men störningen väntas hålla på fram till klockan 12.

I Piteå blev en skoterförare fastklämd under sin skoter när han hamnade i ett dike och nästan gömdes av snön.

– Han var ensam och så fastklämd att han inte kunde ta sig upp på egen hand. Som tur var lyckades han komma åt sin mobiltelefon, säger Daniel Granberg, räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten.

Han berättar att skoterföraren knappast syntes när han räddningstjänsten kom fram till olycksplatsen.

– Det har snöat väldigt mycket men han kunde ge en exakt beskrivning.

I Luleå blev chefen för snöröjningen, Patrik Ruumensaari, insnöad. Han fick istället jobba hemifrån under fredagen.

20-30 centimeter snö

SMHI låg under natten kvar med klass 3-varningar för snö, men under morgonen kunde man plocka bort dem.

– Vi har sett det lugnar ner sig allt mer. För Västernorrlands del har det blivit lugnare både vad gäller nederbörd och vindarna, sade meteorologen Alexandra Ohlsson till TT tidigt på lördagsmorgonen.

SMHI har dock utfärdat en klass 2-varning för Västerbottens kust. I norra delarna av regionen väntas ytterligare 20-30 cm snö under lördagkvällen. Sedan drar ett nytt snöfall in redan på söndag kväll och ligger kvar under måndagen, men då inga stora mängder.

Samtidigt har det kommit inslag av regn vid delar av Norrlandskusten, upp till Umeåtrakten, vilket medför risk för halka.