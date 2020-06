Flygplatser centrala för smittspridning – detta möter dig nu om du ska flyga

MIT-studien, som bygger på epidemiologisk och databaserad simulering av resenärsflöden, publicerades i Risk Analysis i slutet av december 2019. Man utgår från tidigare studier som visat att bara 20 procent av flygplatsresenärer har rena händer (tvättade med tvål och vatten, i minst 15 sekunder, de senaste timmarna), endast 30 procent på flygplatstoan tvättade händerna efteråt och 50 procent av de som tvättade dem, tvättade dem fel (utan tvål och inte tillräckligt länge).

Om tre gånger så många, 60 procent, hade rena händer när de går runt på flygplatsen skulle global smittspridning kunna minskas med nästan 70 procent de två första veckorna, enligt MIT-forskarnas beräkningar. De identifierar 10 flygplatser i världen som särskilt viktiga för att sprida smittor. Inte nödvändigtvis för att de har mest trafik, som Heathrow, utan även vissa mindre ställen som Honolulu är med för att de är viktiga knutpunkter mellan kontinenter. I videon ovan får du också reda på vilka ställen på flygplatsen där det är störst risk att smittas av virus.

MIT-studie om hur handhygien på flygplatser påverkar global virusspridning:

Nicolaides, Christos & Avraam, Demetris & Cueto-Felgueroso, Luis & Gonzalez, Marta C. & Juanes, Ruben. (2019). Hand-Hygiene Mitigation Strategies Against Global Disease Spreading through the Air Transportation Network: Hand-Hygiene Mitigation Strategies Against Global Disease Spreading. Risk Analysis. 10.1111/risa.13438. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/risa.13438

Finska institutet för hälsa och välfärd/University of Nottingham-studie om förekomst av virussmitta på olika ytor på flygplatser:

Ikonen, N., Savolainen-Kopra, C., Enstone, J.E. et al. Deposition of respiratory virus pathogens on frequently touched surfaces at airports. BMC Infect Dis 18, 437 (2018). https://doi.org/10.1186/s12879-018-3150-5