Förarlösa lastbilskonvojer fortsätter att testas – debatt om säkerheten

Den första dödsolyckan med en självkörande bil inträffade nyligen i Arizona i USA. En kvinna som ledde en cykel ut i körbanan blev påkörd av den självkörande bilen. Trots att fordonet hade både förare, laserradar och sensorer stannade inte bilen.

Säkerheten vid tester

Efter dödsolyckan stoppades alla tester på allmänna vägar i Arizona, och diskussionen är i full gång. Självkörande fordon har potential att vara säkrare än en mänsklig förare.

– Vi har testat länge på avlysta vägar under kontrollerade former, men vid något tillfälle måste man ta steget och provköra under verkliga förhållanden, säger Jonas Mårtensson till SVT Nyheter. Han är universitetslektor och forskar om autonoma fordon på Kungliga tekniska högskolans Integrated Transport Research Lab, ITRL.

Lastbilskonvojer

Scania och Volvo deltar i tester med så kallad platooning – långtradarplutoner – med självkörande fordon i en konvoj där bara den främsta bilen körs aktivt av en förare. De efterföljande lastbilarna styrs av datorer, kombinerat med radar och kameror. Avstånd och inbromsning sker automatiskt om en bil tränger sig in i konvojen. Bränslekostnaderna kan minskas med mellan 5 och 10 procent på grund av lägre luftmotstånd.

– Vi deltar i förberedelserna för ett tvåårigt projekt i Singapore där vi ska prova automation med lastbilskonvojer på allmän väg. I Australien ska vi prova självkörartekniken i en gruva. Intresset är stort eftersom de har svårt att hitta personal till gruvor som ligger i glest befolkade områden, säger Hans-Åke Danielsson, presschef på Scania, till SVT Nyheter.

Gemensamt EU-projekt

Många nya projekt är i gång runtom i världen. Inom EU ska lastbilskonvojerna testas med de sex europeiska lastbilstillverkarna under tre år. 2021 ska försök göras på allmän väg. I Kina började tester i december förra året med självkörande bussar i vanlig trafik. I Sverige är vi inte långt efter – i Kista utanför Stockholm går automatiserade bussar i allmän trafik sedan i januari. Volvo låter familjer testa självkörande personbilar i Göteborg.

– Alla springer på den här bollen nu. Inom industrin är man rädd att missa tåget och bli omsprungen. Det handlar dels om ekonomi och lönsamhet men även om samhällsnytta för en hållbar miljö i framtiden, säger Jonas Mårtensson på KTH.