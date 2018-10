Före detta SEB-chef: Vi har utfört skatteupplägg mot Sverige

SVT och TT hade flera gånger försökt ringa den tidigare SEB-chefen på ett tyskt mobiltelefonnummer vi hittade via hans yrkesprofil på nätet, utan svar. Eftersom vi inte visste vilken relation han har till SEB i dag skrev vi till slut av källskyddsskäl bara ett kortfattat sms: Can you please call me? Best, Knut R.

Ett par timmar senare ringer den tidigare SEB-chefen upp. Ett speciellt samtal utspelar sig. Han är mycket öppen och berättar detaljer om bankens skatteupplägg som ingen SEB-företrädare tidigare berättat. Vi berättar inte omedelbart att vi ringer från Sveriges Television.

Kort tid senare ringer vi upp igen, han svarar inte, men vi berättar då på hans telefonsvarare att den han pratat med jobbar på Sveriges Television. Sedan dess har vi inte lyckats få tag på den tidigare SEB-chefen.

På SVT är vi alltid mycket noga med att vara öppna med vilka vi är när vi talar med människor i olika sammanhang. Men det kan finnas sällsynta undantag när informationen inte kan komma fram på annat sätt.

SEB:s informationsavdelning säger som kommentar till uppgifterna att man inte har kundrelationer där det enda syftet är att ”undvika skatt”.