Förhören med offren fortsätter under terrorrättegången mot Rakhmat Akilov

Direktrapport · Terrorrättegången mot Rakhmat Akilov Nu tar rätten en kort paus innan det är dags för att höra Rakhmat Akilov om händelserna i zon B. Förhandlingarna fortsätter 10.45. Dottern säger att hon trodde att det var något fel på lastbilen, att föraren hade tappat kontrollen. Advokat Mari Schaub frågar om dottern tittade på lastbilen när den hade passerat. - Ja, jag ser att den svänger för att komma förbi bänkarna och krukorna, allt som står i mitten av gången. Dottern säger att mamman skrek hennes namn och "akta" när bilen kom. Efteråt var hon nära att svimma och brista ut i gråt, men hennes pappa sade att de måste hjälpa andra. Hon har svårt att minnas exakt vad som hände, men hon såg skadade människor. - Ja, det gjorde jag. Överallt. Dottern säger att det är väldigt jobbigt att vara här idag, men att det inte syns så mycket på henne, att hon har svårt att visa känslor. Hon får frågan om hur hon haft det efter händelsen. - Jag ville bara vara ensam, stänga allting ute och reparera allting själv men det kan jag ju inte. Dottern bedömer att hon bara var någon centimeter ifrån att bli påkörd. - Jag kände luftdraget och gruset komma emot mig, så det var väldigt nära. Åklagare inleder förhöret. Han frågar var hon befann sig i förhållande till ett betonglejon på kartskissen. Hennes minnesbild är att hon befann sig mitt ute på Drottninggatan. - Jag hörde bara min mamma skrika mitt namn. Jag tror att jag såg lastbilen komma och då blev jag väl paralyserad. Då slet min pappa mig över lejonet. Nu ska den i dag 15-åriga dottern förhöras. Hon får en kram av pappan på vägen till vittnesbåset. Advokat Mari Schaub, som företräder andra klienter i målet, undrar hur lastbilen körde. Pappan säger att den zickzackade. - Han körde nog där det fanns folk, för det fanns plats, säger pappan. Akilovs advokat Johan Eriksson tar över. Han ställer frågor kring pappans minnesbilder och vad han har sett på övervakningsbilderna efteråt. - Minnesbilden är lite skev, säger pappan. Visa fler inlägg

Rakhmat Akilov står åtalad för framkallande av fara för annan, försök till terroristbrott och terroristbrott i samband med terrordådet på Drottninggatan den 7 april förra året. Åklagaren yrkar på livstids fängelse och därefter utvisning.

Fem personer dog vid dådet och många skadades. Akilov har erkänt att han velat döda ett stort antal människor på Drottninggatan. Han erkänner terroristbrott bestående av fem mord. Han medger också att han utsatt ett antal personer för försök till mord.

Förhör med offren

Rättegången startade den 13 februari och Akilov har redan hörts. Den här veckan startade förhören med målsäganden, det vill säga offren, i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Åklagaren har delat in Drottninggatan i olika zoner. Under torsdagen ska fem målsäganden höras, fyra av dem i zon B, mellan de korsande gatorna Barnhusgatan och Olof Palmes gata, och en i zon C.

En av dem har i förhör berättat att hon såg hur lastbilen körde rakt in i en kvinna samt en äldre kvinna med en barnvagn. Hon såg hur en person flög upp i luften när den träffades av fordonet, troligen var det kvinnan som drog barnvagnen. En annan kvinna som hörs på torsdagen har också berättat för polisen att hon såg hur fordonet körde på en äldre kvinna som kastades upp i luften.

Akilov kommer att höras igen med fokus på zon B. Åklagaren kommer även att hålla en sakframställan om zon C. Målsägandebiträden kommer också att lägga fram enskilda skadeståndsanspråk för klienter i zon C.

Ingen ljudupptagning

I början av rättegången sände SVT Nyheter en ljudupptagning från rättssalen med en stunds fördröjning, men det kommer vi inte att göra nu av hänsyn till offren.

Rättegången väntas pågå fram till i början av maj.

