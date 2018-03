Förhören med offren fortsätter under terrorrättegången mot Rakhmat Akilov

Direktrapport · Terrorrättegången mot Rakhmat Akilov Nu avslutar vi direktrapporteringen från rättegången för i dag. Förhandlingarna återupptas den 20 mars. Följ oss då. Tack alla som läst, ställt frågor och kommenterat! Kommer ni livesända något idag? Presskomfrerans i dag? Nu blir det stängda dörrar för resten av dagen. Kommer ni rapportera 20 mars? Rätten ger besked om hur förhandlingsplanen kommer att se ut nästa vecka. Nu är det lyckta dörrar, medan medicinska uppgifter ska gås igenom. Det är sista punkten för i dag. Förhandlingarna återupptas tisdagen den 20 mars. Rätten kommer även att göra en ny huvudförhandlingsplan. Hittills har inget förhör med målsägande tagit mer än 30 minuter, det går alltså snabbare än vad rätten har tänkt sig. Hon träffar sina barnbarn en gång i veckan och pratar om vad som hänt. Hon märker att pojken är rädd och vill hålla henne i handen. Häromdagen frågade han varför de blev påkörda. - Vad ska man säga? Jag kunde inte ge honom något svar. Hon får frågan om hur hon mår i dag. - Hela västra sidan är skadad. Jag har svårt att somna, tänker på vad som har hänt. Jag har ont i benen, ont i armen, ont i ryggen. Hon kunde inte förstå att hon blivit påkörd eftersom hon trodde att hon hade passerat över övergångsstället. Hon trodde även att hon var skyddad på Drottninggatan eftersom det är en gågata. Visa fler inlägg

Rakhmat Akilov står åtalad för framkallande av fara för annan, försök till terroristbrott och terroristbrott i samband med terrordådet på Drottninggatan den 7 april förra året. Åklagaren yrkar på livstids fängelse och därefter utvisning.

Fem personer dog vid dådet och många skadades. Akilov har erkänt att han velat döda ett stort antal människor på Drottninggatan. Han erkänner terroristbrott bestående av fem mord. Han medger också att han utsatt ett antal personer för försök till mord.

Förhör med offren

Rättegången startade den 13 februari och Akilov har redan hörts. Den här veckan startade förhören med målsäganden, det vill säga offren, i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Åklagaren har delat in Drottninggatan i olika zoner. Under torsdagen ska fem målsäganden höras, fyra av dem i zon B, mellan de korsande gatorna Barnhusgatan och Olof Palmes gata, och en i zon C.

En av dem har i förhör berättat att hon såg hur lastbilen körde rakt in i en kvinna samt en äldre kvinna med en barnvagn. Hon såg hur en person flög upp i luften när den träffades av fordonet, troligen var det kvinnan som drog barnvagnen. En annan kvinna som hörs på torsdagen har också berättat för polisen att hon såg hur fordonet körde på en äldre kvinna som kastades upp i luften.

Akilov kommer att höras igen med fokus på zon B. Åklagaren kommer även att hålla en sakframställan om zon C. Målsägandebiträden kommer också att lägga fram enskilda skadeståndsanspråk för klienter i zon C.

Ingen ljudupptagning

I början av rättegången sände SVT Nyheter en ljudupptagning från rättssalen med en stunds fördröjning, men det kommer vi inte att göra nu av hänsyn till offren.

Rättegången väntas pågå fram till i början av maj.

LÄS MER: Rättegången – dag för dag

LÄS MER: De var där när terrorn slog till