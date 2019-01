Försäkringsbolagen nedringda efter Alfrida

Det är ännu för tidigt att säga hur stora skador som stormen Alfrida har förorsakat, men enligt flera av Sverige största försäkringsbolag är det ett hårt tryck på deras telefoner i dag.

– Just nu är det ungefär 250 anmälningar som har kommit in och det är betydligt fler än vad vi har en vanlig dag. Det ringer hela tiden. Samtidigt är dagen inte slut så vi befarar att anmälningarna blir fler, säger Johanna Herrmann, kommunikationschef på Länsförsäkringar i Stockholm.

”Anmäl från vår sida”

If Skadeförsäkringar har fått in runt 1 000 samtal och så många anmälningar att bolaget nu uppmanar människor som inte är akut drabbade att anmäla sina skador via hemsidan istället för att ringa.

– Det har varit jättemånga fler samtal än vad det brukar vara. Så vi har sagt att om man inte har drabbats akut så hoppas vi att folk vill anmäla det på vår hemsida så att de som kanske har ett hål i taket snabbt kan komma fram, säger Caroline Starck.

Även Trygg-Hansa har fått ta emot stora mängder samtal under dagen.

– Det har varit en jämn ström under dagen. Vi har många som handlägger och alla sitter i kontakt med kunder. Det är mycket fler samtal än en vanlig dag, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på bolaget.

Alfrida skiljer sig från andra stormar

Det försäkringsbolagen kan se redan nu är att skadorna efter stormen Alfrida skiljer sig något från tidigare stormar som exempelvis Knud och Urd.

– I vanliga fall är det rätt mycket takpannor som far av och strömavbrott, och det är det nu också. Men det vi ser nu är att det är mycket mer nedfallna träd än vad vi är vana vid, säger Caroline Starck, informationschef på If Skadeförsäkringar.

Även Länsförsäkringar ser den tendensen bland skadorna.

– Ungefär 90 procent av anmälningarna i dag handlar om nedfallna träd. Det är träd som hamnar på byggnader och fritidshus, så det är grannar som ringer in och anmäler det, säger Johanna Herrmann.

Alla försäkringsbolag som SVT Nyheter har kontaktat uppger att den generella regeln är att skador på byggnader som orsakats av storm kommer att ersättas helt, utöver självrisken.

SVT Nyheter har även sökt Folksam utan framgång.