Försäkringsbolaget If lägger ner ett av sina kontor

Under tisdagen fick de anställda på det aktuella kontoret veta att de snart inte längre har något jobb att gå till. Då hölls ett officiellt möte där försäkringsbolaget If, som drivit kontoret med anställda via ett bemanningsföretag, bekräftade att man säger upp dem på grund av arbetsbrist. Enligt If har det varit bestämt sedan en längre tid, redan i februari kommunicerades det ut ett beslut om rekryteringsstopp till avdelningen, men att det skulle läggas ned helt kommer som en chock, berättar flera av de anställda som SVT Nyheter pratar med.

– Man har haft en känsla av att något är på gång, men vi har aldrig fått reda på någonting. Inte ens de gamla cheferna har sagt något. Vi har höga försäljningssiffror och har fått höra att vi är duktiga. Jag blev verkligen chockad av att få höra det, säger en kvinnlig anställd som vill vara anonym.

”Vi skulle jobba på som vanligt”

De anställda på avdelningen jobbar som säljare och är anställda via bemanningsföretaget Gradén Mattsson. Gruppchefer och coacher på avdelningen har varit anställda av If, fram tills i våras.

– I april gjorde de ett rekryteringsstopp och sedan började de successivt göra sig av med kontorschefen, ett par ledare och coacher. De blev omplacerade. Då förstod vi att något var på gång. Men till oss sa de hela tiden att vi får sitta kvar. Vi skulle jobba på som vanligt, säger en annan anställd.

Enligt bemanningsföretaget har ledarskapet skötts av If, fast på distans.

– Det är ingen som har suttit vind för våg. Det har varit ett ledarskap om än på distans, säger Pernilla Maltesdotter, vd på GM.

Oklart om kommunikation

Det är ett tiotal anställda som nu berörs när deras tjänster försvinner. Försäkringsbolaget är noga med att poängtera att beslutet om att lägga ned avdelningen togs för flera månader sedan. Och hänvisar till bemanningsföretaget för frågan om när det kommunicerades till de anställda.

– Det här är ett strategiskt beslut som togs för flera månader sedan. Det har ingenting med det som vi fått reda på att göra. Självklart förstår jag att det uppfattas så av medarbetare om GM inte informerat dem. Men det är GM som sköter kommunikationen, säger Caroline Uliana, chef för extern kommunikation på If.

Pernilla Maltesdotter säger att man från GM:s sida vidtog åtgärder när man fått beskedet.

– Vi känner inte till vilka strategiska beslut If tar på ledningsnivå innan de kommunicerar dem till oss. Vi har som bemanningsföretag agerat när vi fått beslutet, gått vidare och begärt förhandlingar med facket. Det har vi fått nu och det är då vi har agerat.

”Man känner sig bortglömd och nedprioriterad”

Flera av de anställda som pratat med SVT Nyheter vittnar om att de under lång tid ifrågasatt varför de är anställda av GM, medan chefer och coacher anställs direkt av If.

– Vi har alltid ifrågsatt varför de haft ett annat bolag som ansvarat för bemanningen, i stället för att If startat sin egen säljavdelning. Nu har de startat upp ett nytt kontor och annonserar hela tiden efter ny personal, medan många som är kvar på den gamla avdelningen inte blir erbjudna att gå över. Man gör sig av med dem som man tycker är krångliga, säger en anställd.

Flera av de anställda SVT Nyheter talat med säger att de sökt tjänster på det nya kontoret. Vissa har blivit nekade och en person blev erbjuden en tjänst men tackade nej. Andra har inte sökt alls.

– Man känner sig bortglömd och nedprioriterad. De har plockat bort chefer för de har hoppats på att vi ska säga upp oss själva, det är vad jag tror. Jag hörde att man kunde söka till det nya kontoret men jag valde att inte göra det, säger en anställd.

– Vi har frågat om vår avdelning ska läggas ned och bemanningsföretaget sa nej så sent som i september. Jag sökte till det nya kontoret men fick nej, trots att jag jobbat här i många år. Jag hade inte rätt profil, det var det jag fick höra, säger en annan anställd.

Fokus på andra orter

Enligt If så har det nya kontoret en annan inriktning och det är av strategiska skäl som man väljer att fokusera på andra orter än den nuvarande.

– Vi har inga likvärdiga säljroller på If:s eget kontor, men man är självklart välkommen att söka de tjänster som blivit utlysta hos oss. Man blir inte automatiskt erbjuden en tjänst hos If när man varit anställd hos GM, säger Caroline Uliana.