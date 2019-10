Försäljningen av sexleksaker skjuter i höjden – ny teknik för kvinnlig orgasm bakom trenden

Det finns en rad varianter av sexleksaker som riktar sig till både kvinnor och män – och som kan användas på egen hand eller tillsammans med en partner. Försäljning av sexleksaker sker både i fysiska sexbutiker, på vissa apotek samt på nätet. Här är ett urval.

1. Dildos och massagestavar

En dildo har ofta en penisliknande form och finns i olika storlekar. Många för in en dildo i slidan eller analen för sexuell njutning. Dildos som vibrerar kallas för massagestav, och dessa kan även användas för att stimulera anda erogena zoner – så som klitoris eller ollonet.

2. Vibratorer

Vibrerande sexleksaker finns i alla möjliga varianter, och kan användas för att stimulera könet eller erogena zoner. Vissa ser ut som en dildo, andra kan vara i form av en ring (så kallad penisring, se mer nedan) eller runda som ägg. En vibrator kan även vara omslutande och användas av penisbärare.

Det finns vibratorer som är inriktade på speciella delar av kroppen, så som g-punktsvibrator, p-punktsvibrator, klitorisvibrator eller analvibrator. Vibrationerna kan bland annat öka blodtillförseln till könsorganen.

3. Klitorisstimulerare

Förutom vibrerande sexleksaker, som till fördel kan användas av klitorisbärare, finns det även andra varianter av klitorisstimulerare. En av dem ger stimulans med lufttryck, sug – eller både och. Ett munstycke som placeras mot klitoris, och liksom vibratorer kan man ändra intensitet på vissa av dem. En klitorisstimulerare kan även användas på ollon.

4. Buttplugg/analplugg

Buttplugg, som även kallas analplugg, är en mindre variant av en dildo. Som namnet antyger är det en sexleksak som förs in i analen, och just pluggen gör att den inte glider för långt in.

5. Knipkulor

Slidbärare kan använda knipkulor dels för att träna slid- och bäckenbottenmusklerna genom knipövningar, dels för ökad njutning. Vissa tycker att det är skönt om kulorna är kvar i slidan vid penetration. Att ha kontroll över musklerna i underlivet ska även kunna öka chansen till att få intensiva orgasmer.

6. Penisring

En penisring kan användas för att få ett hårdare stånd – vilket kan öka njutningen vid sex. Den kan även vara till hjälp för att lättare behålla ståndet. Ringen sätts runt penisroten och det finns antingen de med eller utan vibration på marknaden.

Källa: Rfsu, Umo.