Forskaren om NMR: ”De bygger upp en energi som kan övergå i våld”

Det finns inga exakta siffor men antalet aktiva NMR-anhängare beräknas vara några hundra i hela Sverige. Samtidigt som organistationen rider på en allmän framgångsvåg för extremhögern i Europa har de även ökat sina aktiviteter och varit väldigt framgångsrika när det gäller att nå ut med sitt budskap.

– Det är den ledande nazistiska organisationen i Norden just nu som också har en mer dominerande position än någon annan nazistisk organisation har haft sedan efterkrigstiden, säger Christer Mattsson vid Segerstedtsinstitutet på Göteborgs universitet.

Mobiliserar inför valet

I år ställer Nordiska motståndsrörelsen för första gången upp i riksdagsvalet, med 24 kandidater. De kandiderar i landstinget i Dalarna, Norrbotten och Västra Götaland samt i kommunalvalet i Ludvika, Boden och Kungälv. Och det är i kommunerna som man nu kraftsamlar för att försöka komma in. Redan i dag har NMR två mandat, i Ludvika och Borlänge kommun, sedan de under valet 2014 kuppat sig in via Sverigedemokraternas öppna listor.

Men även om NMR växer menar Christer Mattsson att det finns en intern svaghet i organisationen.

– De har byggt upp en massa energi, dragit till sig nya människor och satt upp ganska långtgående mål för sig i valrörelsen som de sannolikt kommer misslyckas med att nå. De kommer inte att kollapsa helt men de kommer få interna problem när valet är över, med att orientera sig. Och i det finns det, för det övriga samhället, en fara för att några av dem bryter sig loss och radikaliseras och tar till våld.

”Har tagits upp av mainstream”

Mattsson har tillsammans med professor Thomas Johansson på Göteborgs universitet analyserat NMR:s sajt Nordfront och ideologiutvecklingen över tid, i en vetenskaplig studie som släpps i slutet av året. I ljuset av vad de funnit ser han även en annan risk ur ett långsiktigt perspektiv:

– Idéer som har formulerats i deras värld, och hur de konsekvent i 20 års tid har talat om invandring som en massinvasion och ett hot mot Sverige, har tagits upp i mainstreamsamhället.

En språklig förflyttning av det politiska samtalet som Christer Mattson menar skett gradvis.

– Uttryck som skäggbarn, sociala turister, lyxflyktingar och vad det talas om i dag, det är uttryck som till stora delar har sina rötter i en nationalsocialistisk organisation och som har funnits i nazistiska forum under lång tid, och det tycker jag är angeläget att veta, var denna samhällssyn har sina rötter någonstans.