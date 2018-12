Visa alla (2)

Forskarens tre bästa tips: så undviker du att dricka för mycket i jul

Under högtider som jul och nyår ökar alkoholkonsumtionen generellt och många dricker mer.

Anders Hammarberg, alkoholforskare och leg. psykoterapeut menar att det inte är skadligt för barn och ungdomar att se föräldrar dricka alkohol om det sker under ordnade former, men att vuxna bör tänka på att dricka måttligt och inte bli berusade.

Här ger han sina bästa på hur du kan dricka med måtta i jul.

