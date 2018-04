Försmak av sommar – närmare 20 grader varmt nästa vecka

Under veckan har ett högtryck vuxit in över norra Europa och fört med kall torr luft och soligt väder i stora delar av landet. Under helgen kommer vårtemperaturerna att försvagas lite. Men till nästa vecka kommer värmen tillbaka med besked i södra Sverige.

– En klassisk högtrycksrygg kommer att leda till ovanlig varm luft som kommer kunna ge runt 20 grader i stora delar av södra Skandinavien. Med rätt förutsättningar möjligtvis 25 grader, säger SVT:s meterolog Nitzan Cohen.

Risk för gräsbrand

I de delar av landet där det är barmark ökar riskerna för gräsbränder.

I mellersta och norra Sverige där snön ännu ligger kvar kommer temperaturerna inte att klättra lika högt. Men de varma temperaturerna kommer att vara tillräckligt för att sätta igång en vårflod som kan bli besvärlig, varnar Cohen.

Även om vintern i norra Sverige inte är över än, tror Cohen att en känsla av vår kommer att infinna sig även där.

– Man kommer att märka det temperaturmässigt och att snön smälter.

Bakslag väntat

I slutet av månaden väntas ett klassiskt bakslag med kallare väder som drar in över hela landet, som kan hålla i sig till den första veckan av maj.

Historiskt sett har april månad haft perioder där temperaturerna klättrat uppemot 20-gradersstrecket från och till.

– 2009 och 2014 var vi nära att komma upp i liknande temperaturer. 2007 är ett klockrent exempel då vi i mitten av månaden kom upp i ett liknande läge som nu. 1993 hade vi i slutet av månaden den absolut högsta apriltemperaturen med en maxtemperatur på 29 grader i södra Halland.