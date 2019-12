Första direkta mötet mellan Kristersson och Åkesson

I dag har Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) träffats för att diskutera politik på Kristerssons arbetsrum. När SVT pratade med Ulf Kristersson om mötet sa han att han tyckte det var hög tid att träffa Sverigedemokraterna.

– Det är något jag tänkt under en längre tid, men den utlösande faktorn var när regeringen bjöd in till samtal om gängkriminaliteten utan att bjuda in Sverigedemokraterna. Det tycker jag var att gör spel av en fråga som bör tas på blodigt allvar, säger Kristersson.

Han framhåller att han vill prata med alla om hur man löser praktiska och konkreta problem.

– Vi fokuserade på den grova kriminaliteten, gängkriminaliteten, allt det som regeringen nu inte vill göra. Vi har skarpa förslag där vi uppfattar det som att Sverigedemokraterna ligger ganska nära oss i analys och förslag.

På frågan om Kristerson skulle kunna bilda regering med Sverigedemokraterna svarade han nej.

– Det är inte aktuellt, jag vill bilda en borgerlig regering. Och just nu är det Moderaterna och Kristdemokraterna som är kärnan i det borgerliga projektet, säger Ulf Kristersson till SVT.

Så beskriver partitopparna mötet i sociala medier

De båda partiledarna berättade om mötet på sina respektive Facebook-sidor. Partiernas respektive gruppledare ska också ha varit med på träffen. Åkesson skriver:

”Idag besökte jag och min gruppledare Ulf Kristerssons arbetsrum för ett första direkt möte med Ulf Kristersson och Moderaternas gruppledare. På mötet diskuterades bland annat hur vi ska komma tillrätta med den allvarliga kriminaliteten i vårt land som regeringen helt har misslyckats med. Men också hur den framtida invandringspolitiken och energipolitiken bör utformas.”

Han skriver vidare att mötet var givande och att det bådar gott för framtida gemensamma politiska samarbeten.

Kristersson också positiv efter mötet

Ulf Kristersson skriver själv om mötet på sin egen Facebook-sida. Han skriver bland annat:

”Jag ville träffas just för att diskutera ett antal viktiga frågor för landet, där våra partier har snarlika uppfattningar.”

Han berättar att de talade om hårdare tag mot brottslighet och om kärnkraftsfrågan. Även Kristersson säger att det var ett konstruktivt samtal och att detta bäddar för politiska samarbeten.