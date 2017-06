Första sommarhelgen blir kall och regnig

Pingsthelgen inleds med en fin fredagskväll i nästan hela landet som under natten övergår i regn efter att moln dragit in över Västkusten. Under lördagen kommer det röra sig mycket moln och lite regnskurar över södra Sverige.

TV: Väder-Nils visar hur maraton-vädret blir

– Även Stockholm marathon skulle kunna få någon regnskur på eftermiddagen, men en liten dusch brukar inte alls vara dumt när man springer. Då det kommer vara molnigt och runt 15 grader är det perfekt löparväder, säger SVT:s meteorolog Jannike Geitskaret.

I norr skiner solen under lördagen medan regnet drar in över söder under kvällen.

Regnskurarna fortsätter hela helgen

Till på söndag kommer regnet att förstärkas och under dagen är det mest nederbörd i Västra Götaland och framåt kvällen får hela södra Sverige regn och regnskurar.

I norr kommer söndagen bjuda på mest uppehåll med växlande molnighet. Med en temperatur på runt 15 grader i söder och 10 till 15 i Norrland, lägre i fjällen, kommer det inte att vara speciellt varmt, säger Jannike Geitskaret.

– Den här luften ligger kvar på måndag vilket betyder mycket regnskurar i Svealand, medan Götaland får mer sol och södra Norrland ganska mycket regn i fjälltrakterna.

Fira nationaldagen i söder

På nationaldagen spricker det upp alltmer i söder och ger en växlande molnighet i hela landet med regnskurar upp mot Norrlandskusten.

Vill man fira med så vackert väder som möjligt ska man befinna sig i södra Sverige där det kommer vara fint på de flesta orter där temperaturen kan nå upp mot 20 grader dagen till ära.

– Framåt kvällen kommer det in lite regn mellan Skåne och Halland med på dagen är det rätt så fint i Götaland och Svealand.

I norr blir det runt 15 grader och regnskurar på nationaldagen.

