Försvaret: Bröllop betyder bröllop – inte terrordåd

Förhöret med en av de huvudmisstänkta, en 46-årig man, inleddes redan i måndags men avbröts då på grund av tidsbrist.

När det återupptogs under torsdagsförmiddagen riktade åklagare Per Lindqvist omgående in sig på en chatt i vilken 46-åringen diskuterar “bröllop” och behovet av en “bilmekaniker” med en person med IS-anknytning i Syrien.

“Vi behöver en bilmekaniker”, skriver 46-åringen bland annat i chatten.

“Behöver du någon som kan dekorera bilen när man ska åka och genomgå vigsel”, får han till svar.

“Ja, till bröllopet”, skriver 46 åringen.

I en chatt mellan 46-åringen och en annan person pratar de om att dekorera bilar till bröllop – det misstänker man är kodord för förberedelser till terroristattentat. Foto: ur Polisens förundersökning (kollage av SVT)

Förnekar dolda budskap

Åklagaren menar att det handlar om kodord för ett planerat terrordåd men enligt den misstänkta 46-åringen finns inga dolda budskap bakom orden.

Bröllop syftar på ett faktiskt bröllop som har planerats för 46-åringens äldste son, förklarade han för rätten.

Dessutom är ordet bilmekaniker en felöversättning, menar han. Det syftar snarare på en person som arbetat professionell med att dekorera bilar inför för högtider.

Åklagaren påpekade att vare sig 46-åringens hustru eller sonen själv i tidigare förhör med polisen nämnt att man planerade för ett bröllop.

– När man planerar ett bröllop i vår kultur pratar man inte om det, sa 46-åringen.

Kallar nytt vittne

För att styrka 46-åringens förklaring aviserade försvaret under torsdagen att man åberopar ett nytt vittne – den tilltänkta brudens far. En person som hittills inte förekommit i utredningen.

– Det är vittnesförhör som ska bekräfta klientens berättelse. En person som kan bekräfta att man har diskuterat frågan om att gifta bort en av klientens söner, säger 46-åringens advokat Thomas Olsson.

Huvudförhandlingen fortsätter under torsdagseftermiddagen.